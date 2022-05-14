В России в последний момент отменили концерты группы "Машина времени"

Андрей Макаревич не переживает по поводу отмены концертов / Фото: ivona.bigmir.net

Организаторы концертов группы "Машина времени" в Калининграде 15 мая и Иваново 23 мая в последний момент приняли решение отменить их.

Об этом на странице группы в Instagram сообщил фронтмен группы Андрей Макаревич.

"Не переживайте, мы обязательно приедем в следующий раз. За годы жизни и работы "Машины Времени" это не первые отмены без ведома артистов, такое случалось и 40, и 50 лет назад - что ж, тем радостнее будут новые встречи".

Читайте такжеАндрей Макаревич назвал главное условие для происходящего в России безобразия

Напомним, ранее легендарный рок-музыкант и фронтмен коллектива "Машина времени" Андрей Макаревич, который осудил полномасштабное российское военное вторжение в Украину записал специальную песню-обращение к русским солдатам.

Музыкант опубликовал в Сети черно-белое видео.