В террористической России срочно госпитализировали популярного актера - Александра Панкратова-Черного из-за проблем с сердцем и дыханием.
По информации пропагандистского телеграмм-канала SHOT, врачи диагностировали у Александра Панкратова-Чёрного перелом пяти рёбер. Инфаркт пока не подтвердился.
Оказалось, что накануне, во время гастролей в Красноярске актер поскользнулся и упал на улице. Плохо ему стало уже после возвращения в Москву, где и вызвали скорую помощь. Сначала медики подозревали у Панкратова-Черного инфаркт.
Помощь понадобилась, так как был нарушен сердечный ритм и он жаловался на сильную боль в области сердца.
"КТ и рентген зафиксировали у актера перелом пяти ребер: трех со смещением и двух — без. На этом фоне Панкратову-Черному стало тяжелее дышать, у него обнаружили неполную вентиляцию легкого. Все это может быть отголосками старых переломов, которые актёр получил несколько лет назад во время съёмок в кино. Сейчас ему рекомендован полный покой.
Что Панкратов-Черный говорил о нападении России на Украину:
"Что тут комментировать? Давно пора было начать и остановить националистов. Сколько страдали люди в Донецке и Луганске, я же там бывал не один раз", - говорил зомби-актер.
По его словам, бывший главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко лично показывал ему город.
Ранее звезда фильмов "Один дома", актер Дэвин Рэтрей, был госпитализирован в критическом состоянии. Он должен был предстать перед судом за нападение на подругу, однако слушание отменили.
Ранее также известный артист и звезда "50 оттенков серого" чуть не умер от гусениц. Джейми Дорнан столкнулся с опасными насекомыми в Португалии.
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