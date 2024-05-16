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В России снова не стало звезды популярных сериалов

Алена Кюпели
16 мая 2024, 10:30обновлено 16 мая, 11:04
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Артист сыграл во многих популярных сериалах, а также играл в театре.
В России скончался актер сериалов
В России скончался актер сериалов / Коллаж Главред, фото Стархит

В России скончался 76-летний актер Олег Леваков.

Как пишет пропагандистское издание Стархит, в окружении Левакова не озвучили причину смерти актера, лишь принесли соболезнования его близким. Также пока не известно, когда и где состоится прощание с артистом.

"Мы потеряли родного человека. 15 мая на 77-м году жизни скончался народный артист России, режиссер-постановщик Олег Александрович Леваков… Мы навсегда сохраним в своих сердцах талант, юмор, человеческое достоинство, безграничную любовь к родному театру и коллегам дорогого нашего Лелика, Олега Александровича. Скорбим вместе с родными и близкими. Юля, Татьяна, мы всегда с вами", — отметили сотрудники петербургского Театра Ленсовета.

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Как и многие другие российские актеры, на счету у Левакова более 80 работ в кино. Самые известные из них — сериалы "Тайны следствия", "Ивановы-Ивановы", "Мажор" и многие другие.

Ранее умер популярный украинский актер Виктор Раду - артист театра и кино скончался в возрасте 67 лет. Искусству он посвятил 40 лет своей жизни. Кроме активной театральной работы он снялся в более чем 30 фильмах и сериалах.

Также актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Георгий Николаев был найден мертвым у себя в квартире. Активная карьера в кино у артиста началась совсем недавно и закончилась по трагической случайности слишком быстро.

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