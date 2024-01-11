В России скончался народный артист СССР, который ненавидел Украину

Юрий Соломин не раз вспоминал Украину и поддерживал военное нападение России.

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Умер украинофоб, народный артист СССР / Коллаж Главред, фото старит

В террористической России скончался актер и режиссер Юрий Соломин. Несколько месяцев он пытался побороть последствия инсульта.

По информации пропагандистского издания Стархит, Юрий Соломин был госпитализирован в больницу еще осенью 2023 года. Тогда артисту диагностировали инсульт. Все это время из больницы приходили разные новости —Соломину становилось то лучше, то хуже.

9 января Соломина выписали из больницы. Между тем, дома ему стало хуже. Предварительная причина: почечная недостаточность, которая развилась на фоне осложнений от инсульта.

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К слову, Соломин был заядлым украинофобом и всячески поддерживал нападение России на Украину. Он вторил кремлевской методичке в духе российских пропагандистов.

"Я очень переживаю, видя, какое уродство и безобразие творит украинское руководство... Я ужаснулся из того, что Киев бросает воевать беззащитных стариков, многие из которых сдаются в плен", - бредил он.

После аннексии Крыма, в интервью изданию "Гордон", Соломин говорил, что у Украины не должно быть претензий. "Мы же не предъявляем претензий, что Харьков когда-то был русским и даже считался столицей России, значит, теперь он — наш (с 1919 по 1934 год Харьков был столицей УССР, не России - ред.). Просто там русских больше. Но никто не говорит: "Отдайте нам Харьков", — добавил актер.

Напомним, 9 января умер барабанщик культовой немецкой рок-группы Scorpions Джеймс Коттак. Он выступал в составе группы 20 лет – с 1996-го по 2016-й.

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