В России добавилось иностранных агентов за поддержку Украины

Российский комик Руслан Белый, который говорил, что среди его друзей-россиян нет тех, кто поддерживает нападение России на Украине, стал иноагентом.
По информации пропагандистского издания Стархит, Руслана Белого признали иноагентом за то, что тот в открытую критиковал военное вторжение России в Украину.
Руслан Белый открыто рассказывал в соцсетях, что после начала войны перебрался с семьей в Турцию, а затем обосновался в Испании.
Кроме того, артист Руслан Белый во время выступления прямо со сцены заявил, что он не собирается воевать против Украины на стороне России.
Ранее украинский стендап-комик Андрей Щегель заявил, что специально выехал из Украины по артистической линии – из-за украино-российской войны и мобилизации в ряды ВСУ. Щегель говорил, что получил три повестки из ТЦК – две из Рахова (Закарпатская область) и одну из города Надворная (Ивано-Франковская область). И он сознательно решил их игнорировать, а потом покинуть страну ‒ якобы с гастролями. При этом он высказал мнение, якобы "это выбор ребят – умирать на войне".
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