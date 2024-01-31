В РФ скончался музыкант группы "Машина времени" и "Земляне"

В возрасте 72 лет скончался известный российский рок-музыкант Юрий Ильченко.
По информации пропагандистских СМИ, первым о смерти рок-музыканта рассказал журналист Владислав Бачуров. Он сообщил, что Юрию Ильченко было 72 года. Болел ли в последнее время, артист, не сообщается.
"Умер "ты можешь ходить как запущенный сад, а можешь все наголо сбрить", — написал Бачуров, опубликовав строки из песни группы "Машина времени".
Известно, что Ильченко родился в Ростове-на-Дону в 1951 году, потом переехал в Санкт-Петербург. С детства он увлекался музыкой и в 18 лет легко попал в группу "Мифы", где взял на себя клавишные партии, а также игру на ритм-гитаре. Кроме того, Юрий обладал ярким вокалом.
Напомним, ранее Андрей Макаревич сделал прогноз относительно наступления "лучших времен" для террористической России. Об этом он стал говорить во время своего концерта в Португалии.
Ранее Андрей Макаревич, который одним из первых осудил захватническую войну России против Украины, сделал очередное заявление в отношении своей террористической родины.
Вас также может заинтересовать: