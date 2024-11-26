Никита Пресняков исполняет чужую песню без разрешения.

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Никита Пресняков нарушил правила / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Никита Пресняков

Кратко:

Никита Пресняков исполняет популярные российские хиты

Певец не имеет разрешения на все песни

Российский певец Никита Пресняков, который так и не осудил террористическое вторжение РФ в Украину и уехала в 2022 году жить в США, активно гастролирует за границей. Певец поет каверы на российские известные песни, но, как оказалось, не получив соответствующего на это разрешения.

Пропагандистские росСМИ заявили, что семья умершего автора песни "На заре" Олега Парастаева очень недовольна, что внук Аллы Пугачевой не согласовал использование песни в своей программе.

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Вдова автора песни "На заре" не против, чтобы песню исполняли молодые артисты, но обычно они договариваются с ней, а вот Пресняков этого не сделал.

"Артисты всегда согласовывают с нами, правообладателями, использование трека в концертной программе. Никита Пресняков почему-то этого не сделал", — высказалась Ирина Парастаева.

Никита Пресняков - последние новости по теме

Отметим, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

А также, как сообщал Главред, недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.

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Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

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