В ОАЭ пытаются замять дело изувеченной украинской модели: что происходит

Мария Ковальчук, предположительно, стала жертвой сексуального насилия после вечеринки с шейхами.

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Украинскую модель изувечили в Дубае / Коллаж Главред, фото X/boom_arilu/

Кратко:

Что пытаются сделать с делом Марии Ковальчук

Что рассказала ее подруга

В Объединенных Арабских Эмиратах пытаются замять дело украинской модели Марии Ковальчук, которая бала найдена в больнице в Дубае в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, девушка десять дней не выходила на связь с родными после того, как рассказала маме, что познакомилась в клубе с двумя мужчинами из модельного бизнеса и планирует у них переночевать. Затем ее нашли на обочине дороги с многочисленными травмами.

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Над украинской моделью издевались в ОАЭ / Фото Х/boom_arilu

Теперь же, по данным российских пропагандистских СМИ, подруга избитой девушки поделилась последними новостями о ее состоянии, а также рассказала, как продвигается расследование дела.

"Сейчас Маша готовится к последующим операциям. Она в очень тяжелом состоянии, вы сами понимаете, какие у нее травмы. Мама Маши тоже ничего пока не может говорить, пока не покинет Дубай, так как там очень все строго. Там сейчас пытаются замять дело и подстроить все так, что виновата Маша. Но она совсем ни в чем не виновата", — отметила она.

Над украинской моделью издевались в ОАЭ / Фото Х/boom_arilu

Кроме того, знакомая украинской модели предполагает, что Ковальчук не станет раскрывать все подробности о жутких событиях, когда пойдет на поправку.

Мария Ковальчук в тяжелом состоянии / Фото Стархит

"Когда Маша сможет выйти на связь, вряд ли она будет давать какие-то интервью, потому что у нее очень плохое психологическое состояние. Ужасная травма. Мне ее жаль не только как свою знакомую, но и как просто девушку", — пояснила знакомая.

Мария Ковальчук лежит в больнице / Фото Х/boom_arilu/

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Как ранее писал Главред, на днях стало известно о том, что украинская модель Мария Ковальчук найдена в больнице в Дубае в тяжелом состоянии. Как сообщалось, девушка десять дней не выходила на связь с родными после того, как рассказала маме, что познакомилась в клубе с двумя мужчинами из модельного бизнеса.

На днях Сеть ошеломила новость о том, что Мария, которая родом со Львова, найдена в Дубае с многочисленными переломами рук, ног и позвоночника. Девушка исчезла после вечеринки, где познакомилась с двумя мужчинами, которые заявили, что они из модельного бизнеса и планировала переночевать у них.

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Что случилось с Марией Ковальчук в ОАЭ 20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук нашли на обочине дороги в Дубае с очень тяжелыми травмами. Она 10 дней не выходила на связь с родными. Позже стало известно, что девушка исчезла после вечеринки, где познакомилась с двумя мужчинами, которые заявили, что они из модельного бизнеса и планировала переночевать у них. Родные Марии считают, что модель могла попасть в сексуальное рабство, где над ней издевались несколько дней. Ковальчук перенесла три сложных операции и сейчас ее состояние оценивают, как стабильное. Также в издании The Mirror появилось заявление представителей правоохранительных органов, где уточнили, что модель могла упасть со строительной площадки, куда сама зашла. Между тем, родные девушки полагают, что она стала жертвой сексуальной вечеринки с шейхами. Такие вечеринки называются Porto Party. В Сети гуляют видео где предположительно шейхи избивают девушек, стригут им волосы и делают с ними всякое. Предположительно Мария стала жертвой именно такой вечеринки.

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