"В нашей семье пополнение": новая пассия Налчаджиоглу поделилась важной новостью

Похоже, отношения бывшего Лорак и его подружки-модели более серьезные, чем кажется на первый взгляд.

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Мурат Налчаджиоглу и Анастасия Foxy завели малыша / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/anastasija_foxy2

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, будучи еще официально женатым на визажистке Лилии Реус, познакомился с моделью Анастасией Foxy. Их роман стремительно развивается - пара вместе отпраздновала Новый год в Эмиратах, познакомила детей от предыдущих партнеров и даже стала жить вместе.

Расставание Налчаджоглу с Реус произошло внезапно, всего через 4 месяца после свадьбы, и обрастает различными слухами, которые (экс)супруги отказываются комментировать. Поэтому поклонники Лилии жестко критикуют новый роман бизнесмена, и поддают сомнению искренность его чувств к Фокси.

В то же время модель уже не раз доказала, что между ней и ее бойфрендом все серьезно. Недавно они сделали парные татуировки, а теперь Анастасия сообщила в своем блоге в Instagram про пополнение в их семье.

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"В нашей семье пополнение. Я тебя очень люблю, Мурат. Ты каждый день мне показываешь, каким должен быть любящий настоящий мужчина, какой должна быть настоящая семья", - пишет Фокси. Стоит отметить, что пара действительно завела малыша, но речь идет про щенка, которого Анастасия и Мурат теперь воспитывают вместе.

Мурат Налчаджиоглу и Анастасия Foxy завели малыша / instagram.com/anastasija_foxy2

Ранее стало известно, что бывший герой шоу "Холостяк", пилот Макс Михайлюк, снова стал отцом. От брака с украинской моделью Дарьей Хлыстун у него уже есть дочь.

Также ведущая Сніданку з 1+1 Валентина Хамайко призналась, почему уже более 17 лет не расписана с мужем Андреем Онистратом, с которым воспитывает четверых общих детей.

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