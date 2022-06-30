В Москве расклеили афиши с концертом Макса Барских

Макс Барских / instagram.com/max_barskih

Афиши украинского певца Макса Барских, который не поддерживает россию в жестоком военном вторжении в Украину, появились по Москве.

По информации Телеграмм-канала Yobajur, афиши украинского артиста появились в столице РФ и надпись на них гласила: музыка вне политики. Кроме того, тот, кто вывесил эти афиши умудрился оконфузиться. Ведь псевдоконцерт был анонсирован в Москве, в спортивном комплексе "Юбилейный", который находится в Питере.

Отметим, ранее российский телеведущий Оскар Кучера высказался относительно украинского исполнителя Макса Барских, который открыто выражает свою позицию о военном и жестоком нападении россии на Украину.