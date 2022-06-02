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Желаю охраны на концертах: российский телеведущий открыто угрожает Максу Барских расправой

2 июня 2022, 09:09

Певец вряд ли испугается угроз россиян.

Макс Барских
Макс Барских открыто поддерживает Украину/ instagram.com/max_barskih

У россиян продолжает подгорать. Так, российский телеведущий Оскар Кучера высказался относительно украинского исполнителя Макса Барских, который открыто выражает свою позицию о военном и жестоком нападении россии на Украину.

По словам актера, Макс Барских еще несколько месяцев назад "запрещал слушать свои композиции и не стеснялся оскорблять россиян". Ведущий полагает, что теперь мнение Барских кардинально изменилось, имея ввиду то, что музыку украинского исполнителя просто украли.

"Теперь уже и не против присутствия русских у него на концертах. Надеюсь, к нему придут на концерт, и я желаю ему хорошей охраны", - отметил Кучера, открыто угрожая украинскому певцу.

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Напомним, Макс Барских еще в начале полномасштабного военного вторжения рф в Украину отозвал все права на исполнение своей музыки и песен в стране-агрессоре.

Сейчас творчество артиста вновь появилось на площадках россии. Барских подчеркнул, что музыку опубликовали без его согласия. Иными словами - просто украли.

Сейчас творческая команда певца занимается урегулированием этого вопроса. А сам Барских решил записать обращение, в котором подчеркнул, что деньги страны, которая разрушает его родную Украину, ему не нужны.

Макс Барских
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