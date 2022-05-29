"Смывают свою родину глубоко на дно": Макс Барских рассказал, почему его песни стали доступны в РФ

Макс Барских рассказал, почему его песни стали доступны в РФ / instagram.com/max_barskih

Украинский певец Макс Барских еще в начале полномасштабного военного вторжения рф в Украину отозвал все права на исполнение своей музыки и песен в стране агрессоре.

Сейчас творчество артиста вновь появилось на площадках россии. Барских подчеркнул, что музыку опубликовали без его согласия. Иными словами - просто украли.

Сейчас творческая команда певца занимается урегулированием этого вопроса. А сам Барских решил записать обращение, в котором подчеркнул, что деньги страны, которая разрушает его родную Украину, ему не нужны.

"Я думаю, что уже весь мир увидел, что россией правит преступность, безнаказанность, беззаконие, ложь, обман и пропаганда. Таким образом и мои песни появились на площадках этой страны. Но ничего страшного: моя команда уже делает все, чтобы их оттуда удалить. Поэтому наслаждайтесь, пока у вас есть такая возможность. И помните, что ваши кровавые рубли мне не нужны", - почеркнул он.

Затем музыкант обратился к российским артистам - упрекнул их в поддержке преступного режима кремля: "А представители русского шоу-бизнеса, вместо того, чтобы использовать свой голос в правильном направлении, и спасать свою страну от руководящей власти, превращаются в сливной бачок, и смывают свою родину глубоко на дно за эти же самые кровавые рубли".

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