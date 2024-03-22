В камуфляже в США: Дмитрий Ступка совершил циничный поступок

Украинский актер Дмитрий Ступка совершил новый циничный поступок. В дни, когда Украина находилась под обстрелами со стороны страны-оккупанта России, актер показала, как проводит время в США.
Н своей странице в Instagram Ступка показал свежее фото. Он предстал в камуфляжной куртке и кепке такой же расцветки. Спереди на головном уборе написано South Beach.
Также Ступка указал, что температура воздуха в месте его пребывания +18 °С. Похоже, актер живет свою лучшую жизнь и его совсем не беспокоит, что родную страну обстреливают террористы.
Кто такой Дмитрий Ступка?
Дмитрий Остапович Ступка – украинский актер театра и кино. Актер киевского театра имени Ивана Франко (2009-2022). Сын Остапа Ступки и внук Богдана Ступки.
Добавим, Дмитрий Ступка, который уже практически два года пребывает в США, опубликовал в сети новое фото со своей возлюбленной — певицей Barabanova.В комментариях у Ступки спросили, как он смог пересечь границу Украины в условиях военного положения, но он ничего не написал в ответ.
А также ранее прокуратура Киева оспорила вынесенный приговор актеру Остапу Ступке, который в апреле в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП в столице.
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