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В камуфляже в США: Дмитрий Ступка совершил циничный поступок

Элина Чигис
22 марта 2024, 16:52
Дмитрий Ступка опубликовал новое фото из США, куда он сбежал.
Дмитрий Ступка
Дмитрий Ступка отдыхает в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com/stupka777/

Украинский актер Дмитрий Ступка совершил новый циничный поступок. В дни, когда Украина находилась под обстрелами со стороны страны-оккупанта России, актер показала, как проводит время в США.

Н своей странице в Instagram Ступка показал свежее фото. Он предстал в камуфляжной куртке и кепке такой же расцветки. Спереди на головном уборе написано South Beach.

Дмитрий Ступка поразил поступком
Дмитрий Ступка поразил поступком / фото: instagram.com/stupka777/

Также Ступка указал, что температура воздуха в месте его пребывания +18 °С. Похоже, актер живет свою лучшую жизнь и его совсем не беспокоит, что родную страну обстреливают террористы.

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Кто такой Дмитрий Ступка?

Дмитрий Остапович Ступка – украинский актер театра и кино. Актер киевского театра имени Ивана Франко (2009-2022). Сын Остапа Ступки и внук Богдана Ступки.

Добавим, Дмитрий Ступка, который уже практически два года пребывает в США, опубликовал в сети новое фото со своей возлюбленной — певицей Barabanova.В комментариях у Ступки спросили, как он смог пересечь границу Украины в условиях военного положения, но он ничего не написал в ответ.

А также ранее прокуратура Киева оспорила вынесенный приговор актеру Остапу Ступке, который в апреле в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП в столице.

Читайте больше о Ступке:

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