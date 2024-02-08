В Эстонии отменили концерт Клавы Коки, которая выступала на оккупированных территориях Украины

Артистке запрещен въезд в Эстонию до 2027 года.

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Клаве Коке закрыли дорогу в Эстонию / Коллаж Главред, фото Instagram/klavacoca

Российская певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) не сможет выступить с запланированным концертом в Таллине 29 марта.

По информации эстонского издания Limon, для певицы действует запрет на въезд в Эстонию до 2027 года.

Издание добавляет, что к ним в редакцию стали писать люди и задавать вопросы. "Как может российская звезда, дающая концерты в России, мелькающая там на новогодних огоньках государственного телевидения, ехать в Эстонию? К тому же, весной 2022 года концерт Клавы Коки в таллиннском клубе Cathouse был отменен. Владелец Cathouse тогда объяснил это тем, что мероприятие не состоится именно потому, что артистка поддерживает нападение России на Украину", - отмечает СМИ.

видео дня

В Министерстве внутренних дел (МВД) Эстонии подтвердили, что поддерживающих российскую агрессию в Эстонию не пускают.

"Мы повторяем то, что говорили ранее: организаторы концертов не должны приглашать в Эстонию артистов, выступающих с прокремлевскими тезисами, так как им запрещено здесь выступать. Российские и белорусские деятели культуры, желающие выступить в Эстонии, на сегодняшний день не могут получить эстонскую визу", – прокомментировал пресс-секретарь МВД Эстонии Вейко Песур.

Напомним, ранее в сети появилось видео, как на концерте певицы Кристины Орбакайте, на сцену к ней поднялась ее мама - Алла Пугачева и ее муж-комедиант Максим Галкин. Орбакайте, одетая в черное платье с красными элементами пела веселую песню. Пугачева и Галкин вместе пустились в пляс на сцене.

Впрочем Примадонне хватает мудрости и чувства юмора защитить свою семью. Певица высмеяла своих хейтеров в рф, которым не дает покоя ее высказывание про рабов и холопов.

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