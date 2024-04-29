"В ее голове ненависть": путинист Киркоров высказался о Пугачевой и налетел на Галкина

Путинист Киркоров заявил, что Алла Пугачева уехала жить в Израиль не по своей воле, а по желанию Максима Галкина.

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Филипп Киркоров обвиняет Максима Галкина в отьезде Пугачевой из РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov/, instagram.com/alla_orfey/

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и даже ездил с "гастролями" на оккупированный Донбасс, рассказал, что думает об отьезде Аллы Пугачевой из страны-оккупанта.

По мнению путиниста, Примадонна уехала жить в Израиль не потому, что осуждает политику Кремля, а всему виной ее муж Максим Галкин, которого признали иноагентом в РФ.

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"Будучи верной супругой, она держит сторону Галкина. Почему в ее голове сейчас столько ненависти? В глубине души, зная ее не понаслышке, она все равно вспоминает прекрасные вещи, которые у нас были", — сказал любитель Путина Киркоров для росСМИ.

Филипп утверждает, что раньше Пугачева не хотела становиться гражданкой другой страны.

"Когда я ей предлагал: „Давай, ты же можешь стать болгаркой", — она говорила „Нет, я русская". Отказалась она тогда от болгарского паспорта", — заявил Киркоров.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, в стране-оккупанте России хотят лишить звания народного артиста путиниста Филиппа Киркорова из-за участия в "голой" вечеринке. С соответствующей просьбой к диктатору Путину обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в РФ Виталий Бородин.

А также путинист Филипп Киркоров не разлучается с новой фавориткой Марго Овсянниковой. А еще пару месяцев назад на ее месте была продюсер Татьяна Тур. Сейчас же путинист блистает повсюду в компании новой пассии, она стала его новой спутницей на все светские мероприятия.

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