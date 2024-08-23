Алена Апина побывала в доме престарелых из-за дефицита жилья.

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Алена Апина попала в неловкую ситуацию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/neapina/

Российская певица Алена Апина, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, в 1991 году заселилась в дом престарелых.

Как сообщает росСМИ NEWS.ru, артистка закатила скандал и так встретила своего будущего мужа продюсера Александра Иратова, который был одним из организаторов мероприятия.

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"Он был красавец, умница, с образованием, иностранные языки знал, москвич, похож на Кевина Костнера из "Телохранителя". А они кто? Лохушки из Саратова? Она, конечно, влюбилась сразу, резко и бесповоротно", — рассказал продюсер Окороков.

Кто такая Алена Апина? Алёна Апина — советская и российская эстрадная певица, композитор, поэтесса, радиоведущая, актриса, педагог; заслуженная артистка Российский Федерации (2002).

Апина находится в базе данных сайта "Миротворец" и не может въезжать в Украину. По её словам, это связано с тем, что на концерте в Архангельске она выступила на фоне надписи "Крым наш!"

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