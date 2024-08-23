В доме престарелых: что случилось с Аленой Апиной

Российская певица Алена Апина, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, в 1991 году заселилась в дом престарелых.
Как сообщает росСМИ NEWS.ru, артистка закатила скандал и так встретила своего будущего мужа продюсера Александра Иратова, который был одним из организаторов мероприятия.
"Он был красавец, умница, с образованием, иностранные языки знал, москвич, похож на Кевина Костнера из "Телохранителя". А они кто? Лохушки из Саратова? Она, конечно, влюбилась сразу, резко и бесповоротно", — рассказал продюсер Окороков.
Кто такая Алена Апина?
Алёна Апина — советская и российская эстрадная певица, композитор, поэтесса, радиоведущая, актриса, педагог; заслуженная артистка Российский Федерации (2002).
Апина находится в базе данных сайта "Миротворец" и не может въезжать в Украину. По её словам, это связано с тем, что на концерте в Архангельске она выступила на фоне надписи "Крым наш!"
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Отметим, Олег Винник решил напомнить о себе и записал новое видео в Германии, он засветился на балконе и поблагодарил ВСУ, назвав их "своими людьми". Не все пользователи соцсети оценили такое возвращение артиста и написали ему массу негативных комментариев.
А также Лилия Подкопаева поделилась, как кума поздравила ее с днем рождения. Подкопаева сделала репост публикации Марины и поблагодарила подругу за помощь и поддержку.
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