Российская певица Алена Апина изо всех сил пытается сохранить молодость.

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Алена Апина натянула старое лицо / Коллаж Главред, фото соцсети

Путинистка и российская певица Алена Апина легла под нож хирурга.

На страницах своих социальных сетей, певица, которая приезжала в оккупированный Россией Крым, показала свое престарелое лицо до и после операции.

По данным пропагандистских СМИ, на этот раз артистка решила сделать подтяжку подбородка. Ранее она уменьшала талию и корректировала бедра и ягодицы.

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Апина призналась, что недовольна возрастными изменениями лица, особенно подбородком и шеей, и отметила, что предыдущие процедуры, в том числе проведенные хирургами, не дали нужного эффекта. Она рискнула на лазерный липолиз и поделилась результатами в своем блоге.

Алена Апина до и после пластики / Фото соцсети

59-летняя Апина рассказала поклонникам, что осталась довольна результатом и призвала их сравнить фотографии "до" и "после". Которые на самом деле являются жалкой попыткой сохранить хоть каплю молодости.

Напомним, ранее пропутинский певец Филипп Киркоров, который славится своими скандальными выходками и повсеместными ссорами, выдал нелицеприятную правду про привычки другой предательницы - российской певицы Любови Успенской.

Ранее также на сеансе у косметолога Анфиса Чехова решила исправить асимметрию бровей при помощи уколов ботокса. Брови она выровняла, но один глаз визуально опустился, а веко полностью не открывается.

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