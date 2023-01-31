В 53 года скончалась популярная украинская актриса

Актриса играла в популярных сериалах, а также в театре.

Ольга Когут / Соцсети

На 53 году жизни скончалась украинская актриса, звезда сериала "Доярка из Хацапетовки" Ольга Когут.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил режиссер Михаил Резникович.

"Ушла Ольга Когут… Горе для её близких, горе для театра… Она была одной из самых чистых, искренних, творчески бескорыстных - кто без остатка отдал нашему театру все силы своей души. Никогда не лукавила, не притворялась, не искала выгоды", - написал он.

Актриса была известна благодаря фильмам "Доярка из Хацапетовки", "Возращение Мухтара", "Леди Бомж" и многим другим.

Ее смерть стала настоящим потрясением для ее коллег. У актрисы остались дочь и старенькая мама. Причина смерти знаменитости не на называется.

Ольга Когут родилась 18 марта 1969 года в Донецке. В 1989 году окончила Донецкое училище культуры по специальности "Режиссура драматического театра". Еще студенткой начала работать в Донецком областном музыкально-драматическом театре имени Артема. В 1995 году поступила в Киевский институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. В 1996 году была приглашена в студию молодых актеров Киевского национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки.

Напомним, ранее стало известно о том, что звезда сериалов киновселенной Звездный путь, Дневники вампира и Сверхъестественное Энни Вершинг скончалась на 46 году жизни от продолжительной борьбы с онкологией.

Об этом сообщает издание Deadline с отсылкой на мужа Вершинг, актера Стивена Фулла. "Сегодня в душе нашей семьи образовалась огромная дыра. Но Энни оставила нам инструменты, чтобы заполнить ее. Она находила чудо в самых обычных моментах. Ей не нужна была музыка, чтобы танцевать. Она научила нас не ждать, пока приключение найдет тебя", - говорит убитый горем вдовец.

Несмотря на страшный диагноз, Вершинг продолжала сниматься в фильмах и сериалах. Ее последней киноработой стало появление в сериале "Звездный путь: Пикар" в образе Королевы борг.

Ранее стало известно, что индийская актриса, наиболее известная ролями в сериалах "Император Ашока", "Любовь по интернету" и "Али-Баба: Легенда воина", Туниша Шарма совершила самоубийство в возрасте 20 лет во время съемок.

Также знаменитый футболист Пеле скончался от рака в возрасте 82 года. Накануне стало известно, что состояние здоровья легенды мирового футбола, трехкратного чемпиона мира, бывшего министра спорта Бразилии Пеле ухудшается.

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