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"Уже нет в живых": Огневич рассказала о судьбе мошенника, который "кинул" ее

Элина Чигис
4 марта 2024, 13:05
Злата Огневич рассказала, что произошло с мошенником, который "развел" ее и других украинских звезд на кругленькую сумму.
Злата Огневич
Злата Огневич рассказала о судьбе мошенника, который обокрал ее / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Известная украинская певица Злата Огневич недавно стала жертвой организатора Тараса Доненко. В прошлом году он обманул многих исполнителей на огромную сумму денег, среди пострадавших также оказались: Руслана, Тарас Чубай и группа СКАЙ.

Тарас Доненко – основатель концертного агентства Star Label, обманул исполнителей на 10 млн гривен. На данный момент, аферист, который провернул самую масштабную мошенническую схему в украинском шоу-бизнесе, находится в международном розыске. Он брал деньги за организацию выступлений и исчезал.

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Злате удалось выяснить, что Доненко имел дело с криптовалютой, а также она предположила, что его, возможно, уже нет в живых. Об этом певица рассказала в программе Weekend Show на М1.

"Если брать нас всех артистов, то он нанес ущерб на 10 миллионов гривен. И сейчас у меня есть информация, что он через эти концерты отмывал криптовалюту. Вообще его, возможно, уже нет в живых. Его могли убить эти "друзья", преступники. Сейчас у нас есть очень много разной информации, часть которой я не могу разглашать, потому что идет следствие. Его уже объявили в международный розыск", - заявила Огневич.

Кто такой Тарас Доненко

Тарас Доненко – основатель агентства Star Label, которое занималось организацией концертов звезд. Мужчина сотрудничал с артистами, брал часть денег, а потом исчезал. Его жертвами стали Руслана, Тарас Чубай, Злата Огневич, группа СКАЙ.

Напомним, Злата Огневич поделилась радостной новостью по поводу появления в ее жизни маленького ребенка. Певица сообщила, что официально сменила свой статус - теперь она "тетя Злата".

А также Огневич намекнула, что она вновь окрылена романтическими чувствами.

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мошенничество Злата Огневич новости шоу бизнеса
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