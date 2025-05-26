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"Уже нет с нами": Вера Кекелия призналась, с какими трудностями она столкнулась

Элина Чигис
26 мая 2025, 11:54
166
Вера Кекелия рассказала, что она переживает на сцене.
Вера Кекелия
Вера Кекелия - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вера Кекелия

Кратко:

  • Вера Кекелия дала новое интервью
  • Как она справляется с эмоциями на сцене

Украинская известная певица и участница Женского Квартала Вера Кекелия поделилась, с какими трудностями она сталкивается и как ей удается держать себя в руках.

В эксклюзивном интервью для 1plus1.ua, артистка рассказала об исполнении песни о военных в прошлом эфире Вечернего Квартала.

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"Это песня о ребятах, которых уже нет с нами — о тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, за то, чтобы мы могли жить. Я даже не могу сказать, что это напоминание, ведь каждый из нас уже живет с этой болью и осознанием, что наша свобода имеет высокую цену. Эта песня, как живая память. И ее просто невозможно стереть из сердца", - отметила Вера.

Вера Кекелия недавно представила новую песню
Вера Кекелия недавно представила новую песню / фото: instagram.com, Вера Кекелия

Также Кекелия поделилась, как она справляется на сцене со своими эмоциями и сдерживает слезы.

"Знаете, когда-то я ходила на вокал, до сих пор периодически занимаюсь, потому что надо держать форму. Один из приемов, которому нас учили: ты должен передавать эмоцию, но не должен погружаться в нее полностью, чтобы не потерять голосовой контроль, чтобы голос не дрожал. Это такая актерская техника. Эмоцию нужно дать, но в то же время держать себя. Но сейчас это очень тяжело контролировать. И мне кажется, что мы уже себе позволили не сдерживаться. Это уже не об игре. Это о жизни. Настоящая жизнь. И мы теперь понимаем, что это такое – проживать ее", - добавила знаменитость.

Вера Кекелия с сыном
Вера Кекелия с сыном / фото: instagram.com, Вера Кекелия

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Отметим, как сообщал Главред, актриса Римма Зюбина высказала свое мнение о Тоне Паперной, которая живет в Москве и молчит о полномасштабном нападении РФ на ее родную страну. Также она отметила, что ей жаль Сумскую, ведь ей постоянно приходится оправдываться за выбор дочери.

А также ведущая и модель Александра Кучеренко показалась на красной дорожке в Каннах. Знаменитость побывала на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.

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Что такое Женский Квартал?

Женский Квартал - юмористическое развлекательное телевизионное шоу, демонстрируемое на телеканале 1+1 Украина с октября 2018 года. Производство осуществляет "Студия "Квартал 95" при поддержке 1+1, сообщает Википедия.

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