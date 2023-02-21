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"Второй сын помог разобраться в проблемах": Вера Кекелия рассказала, как спасла брак во время войны

21 февраля 2023, 16:19
Ведущая ЖВЛ на 1+1 Украина в эксклюзивном интервью поделилась опытом материнства и спасения отношений.
Вера Кекелия
Вера Кекелия поделилась, что укрепило ее брак и как совмещает работу с материнством / Пресс-служба

27 февраля в 11:00 на телеканале "1+1 Украина" стартует новый сезон программы о жизни знаменитостей ЖВЛ, которая погружает зрителей в откровенные истории героев нашего времени. В новых сюжетах покажут интервью юмористов, актеров, певцов, спортсменов, волонтеров, бизнесменов, политиков и других интересных личностей, которые во время полномасштабного вторжения активно проявили свою гражданскую позицию. Ведущими нового сезона ЖВЛ стали: любимец зрителей телеканала 1+1 Тимур Мирошниченко и певица, суперфиналистка главного музыкального проекта Голос країни Вера Кекелия.

Сегодня в эксклюзивном интервью для Comments.ua Вера рассказала, какими были ее эмоции после того, как она узнала, что ее новым соведущим станет Тимур Мирошниченко, как удивилась сообщению от "Пташки", что укрепило ее брак с музыкантом Романом Дудой и как совмещает работу с материнством.

Телеведущая говорит, что очень обрадовалась, когда узнала, что ее соведущим будет именно Тимур.

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"Мы познакомились, кажется, в 2012 году – я тогда в составе группы "А.Р.М.І.А." участвовала в Нацотборе на Евровидение, а он там работал. Когда узнала, что буду вести программу именно с Тимуром, подумала: о, класс – свой чувак. К тому же, у нас обоих по двое детей, будет о чем поговорить. Так и получилось", - говорит Кекелия.

Вера рассказала, что героями нового сезона ЖВЛ станут новые лица, которые сейчас вместе со всеми украинцами борются за Победу на всех фронтах.

"Есть очень много артистов, которые проявили себя в эти непростые времена. К тому же мы будем рассказывать о новых героях нашего времени, которые сейчас борются за победу, – волонтеры, врачи, военные. Они тоже звезды – каждый на своем месте, и о них надо рассказывать. Это важно и для нас, и для них. Круто, что мы теперь говорим не только об актерах, певцах и телеведущих. Вернее, они интересны, но с точки зрения новых реалий, потому что все переоценили свою жизнь. Многие открываются с другой стороны. Лично я не ожидала от некоторых из ребят из шоу-бизнеса, что они пойдут добровольцами. Восхищаюсь Денисом Христовым - ведущим, который эвакуирует людей из горячих точек. То, что он делает, невероятно! Ведь мы все боимся, но есть люди, которые проявляют сверхсмелость", - говорит телеведущая.

Вера Кекеллія, Тимур Мирошниченко
Вера Кекелия и Тимур Мирошниченко - новые ведущие ЖВЛ / Пресс-служба

В интервью Вера вспомнила, что однажды после очередного выпуска "Единого квартала" получила сообщение от парамедика Екатерины Полищук с позывным "Пташка". Это очень умилило телеведущую и заставило ее заплакать: "Недавно мы в "Квартале" спели песню "Пташка", посвященную Пташке из Азовстали - Екатерине Полищук. Через неделю получаю сообщение от адресата "Пташка". Думаю, да нет, такого не может быть, это точно не она! Читаю: "Вера, благодарю вас и девушек! Вы так трогательно спели эту песню! Я плачу, у меня аж мурашки по коже". После этого я и сама расплакалась. И знаете, была так счастлива, что мне написала сама "Пташка", словно это был Элтон Джон".

Недавно телеведущая стала мамой во второй раз. Вера говорит, что после первых родов очень боялась совмещать работу и материнство, но после рождения второго ребенка все страхи отошли на второй план.

"С первым ребенком я, конечно, боялась выходить на работу – не представляла, как смогу все совмещать. Но теперь, имея опыт материнства, знаю, когда можно с мамой договориться, чтобы с детьми посидела, а когда – с подружкой. И понимаю, что все возможно. Надо просто оставить ребенку молочка, подготовить все, что ему может понадобиться, – и идти со спокойной душой на съемки. Сердце не на месте только по одной причине – мы живем в очень неспокойные времена. Поэтому когда объявляется тревога, прошу на время отложить съемки, чтобы до отбоя оставаться рядом со своими ребятами. На работу я всегда иду очень тихо, "по-английски" – не прощаясь, тогда старший сын Иван спокойнее переживает мое отсутствие. Нет мамы? Ну и хорошо, продолжаю играть", - говорит Кекелия.

Вера говорит, что с появлением ребенка нашлись решения сложных ситуаций и конфликтов в семье, ведь во время беременности ей пришлось на некоторое время расстаться с мужем, поехать с родителями в Грузию и рожать именно там.

"Дети - мощный толчок для родителей, они приносят в семью чрезвычайно позитивную энергию. Мне кажется, наш Матвей помог разобраться во многих семейных проблемах, в том числе – и в конфликтах. Мы с мужем попробовали, как это – жить без любимого человека, ведь во время полномасштабного вторжения мне пришлось вывезти родителей из Харькова в Грузию. Тогда мы с Романом поняли, что нам друг друга не хватает, что вместе мы сильнее и можем достичь гораздо большего. Матвейчику было полтора месяца, когда мы собрались домой. Мне уж очень хотелось увидеть Ромчика, а ему - детей", - говорит телеведущая.

Еще больше впечатляющих признаний и неожиданных подробностей увидите в эфире ЖВЛ с 27 февраля в 11:00 на телеканале 1+1 Украина.

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