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Утекают миллионы: куда Том Круз тратит свои баснословные гонорары

Алена Кюпели
9 ноября 2024, 09:16
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Голливудский актер отдает все свои средства на общину.
Том Круз
Том Круз отдает все деньги на церковь/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Куда утекают миллионы Тома Круза
  • В какие обстоятельствах он сейчас живет

Голливудский актер Том Круз имеет множество более прибыльных проектов на 2025 год, в частности, "Лучший стрелок 3" и "Миссия невыполнима: Расчет по мишени. Часть 2", которые заставят его боссов-саентологов потирать руки.

Как сообщает издание InTouch, Круз отдаст большую часть своих заработков для сейентологической церкви. Как эксклюзивно рассказал высокопоставленный источник, который работал с артистом над несколькими крупными проектами за последние несколько лет.

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На протяжении многих лет участие актера в Церкви подвергалось интенсивным спекуляциям в прессе, особенно учитывая тайны, все еще окружающие организацию и ее лидера.

"После всех хитов и всех звездных ролей экономика кинокарьеры Тома по-прежнему полностью перевернута с ног на голову из-за его преданности сайентологии и его готовности подкрепить ее деньгами прямо из собственного кармана", — объясняет источник.

Кто такой Том Круз?

Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".

"У Тома должны быть сотни миллионов долларов за десятилетия его успеха, но он живет совсем не так, и, особенно в последние несколько лет, он сократил свои активы в сфере недвижимости и фактически живет на чемоданах, переходя от одного кинопроекта к другому практически без отпуска", - добавляет он.

Второй источник сообщил еще в августе, что у самого выдающегося из всех актеров "буквально нет друзей" из-за бешеного темпа работы, когда он годами практически безостановочно "перескакивал" с одной съемочной площадки на другую.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что Том Круз закрутил новый роман с дочерью экс-депутата Госдумы РФ Эльсиной Хайровой и уже познакомился с ее детьми от брака с российским олигархом.

ранее стало известно о том, что Том Круз потратит на свой новый фильм в космосе 200 миллионов долларов США. О съемках ленты на МКС актер говорил еще три года назад.

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