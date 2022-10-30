Устроила "пожар" фанатам: знаменитая украинская спортсменка показала сочные губы и пышный бюст

Марина Бех-Романчук / instagram.com/marynabekh

Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала невероятные кадры в своем Instagram и произвела фурор.

Спортсменка с ярким макияжем и в наряде с глубоким декольте засветила свои пышные формы.

"Немножко о вчерашнем дне", – написала она.

В Instagram-сторис она также опубликовала снимок со стройными ножками.

"Губки для поцелуев", "Вау, шикарная", "Бесподобна", – отреагировали фолловеры.

Также Бех назвали "голливудской звездой".

На днях Марина также поделилась мнениями относительно веерных отключений электроэнергии.

"Мы имеем возможность провести время со своими родными и близкими", - написала спортсменка.

Ранее писали, как чемпионка мира по легкой атлетике Марина Бех-Романчук собрала массу восторженных комментариев от поклонников, похваставшись пляжной обновкой.

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