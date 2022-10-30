Устроила "пожар" фанатам: знаменитая украинская спортсменка показала сочные губы и пышный бюст

Кроме красивых фото, Марина Бех-Романчук поделилась мнениями относительно веерных отключений электроэнергии в Украине.
Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала невероятные кадры в своем Instagram и произвела фурор.
Спортсменка с ярким макияжем и в наряде с глубоким декольте засветила свои пышные формы.
"Немножко о вчерашнем дне", – написала она.
В Instagram-сторис она также опубликовала снимок со стройными ножками.
"Губки для поцелуев", "Вау, шикарная", "Бесподобна", – отреагировали фолловеры.
Также Бех назвали "голливудской звездой".
На днях Марина также поделилась мнениями относительно веерных отключений электроэнергии.
"Мы имеем возможность провести время со своими родными и близкими", - написала спортсменка.
Ранее писали, как чемпионка мира по легкой атлетике Марина Бех-Романчук собрала массу восторженных комментариев от поклонников, похваставшись пляжной обновкой.
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