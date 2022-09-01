Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук восхитила подтянутым телом и бронзовым загаром на пляже Монако

Марина Бех-Романчук показала загар на пляже в Монако / instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук показала, как она проводила жаркое лето 2022 года.

Спортсменка на своей странице в Instagram выложила снимки из Монако. Там ей удалось урвать несколько часов в Средиземном море, что для ее плотного графика - огромная роскошь.

Бех-Романчук снялась в цельном коралловом купальнике: на одном фото она только вынырнула из моря, и убирает воду с волос, на другом стоит, подставляя лицо последним летним лучам солнца.

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"Последний день лета и мои часочек на море между соревнованиями и перелетами ❤️ Каждый такой момент ценится еще больше, ведь с нашим графиком тренировок и перелетов времени на отдых почти не остается!" - подписала снимки легкоатлетка. Из-за высокой занятости она умеет быть благодарной подобным подаркам судьбы.

Марина Бех-Романчук показала загар на пляже в Монако / instagram.com/marynabekh

Ранее украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала разминку в коротких шортиках, которые во время движения обнажали ягодицы спортсменки.

Также 64-летняя американская актриса и модель Шэрон Стоун показала, как развлекается на вечеринке у бассейна в максимально открытом купальнике с глубоким вырезом.

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