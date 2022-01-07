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"Просто ракета": звездная легкоатлетка сразила эффектным нарядом и засветила грудь

7 января 2022, 21:14

Титулованная спортсменка позировала перед камерой в соблазнительной позе.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / instagram

Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук впечатлила поклонников фото в эффектном наряде.

26-летняя прыгунья в длину опубликовала в Instagram откровенные кадры.

На снимках титулованная спортсменка позировала перед камерой в соблазнительной позе в вечернем платье черного цвета.

"Я очень редко примеряю женские образы но так часто хочется чувствовать себя не только спортсменкой но и девушкой, женщиной. Поэтому теперь больше таких образов и времени на свои женские радости", - подписала кадры Бех-Романчук.

"Просто ракета", - отреагировал на фото один из пользователей социальной сети.

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Напомним, что Бех в 2021 году стала чемпионкой Европы в помещениях.

Также является серебряной призеркой чемпионата мира 2019 и чемпионата Европы 2018 года. Чемпионка Универсиады 2019.

Четырехкратная чемпионка Украины. На Олимпиаде-2020 в Токио, Марина стала пятой.

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Ее муж-пловец Михаил Романчук на Олимпиаде в Японии завоевал две медали.

Сначала он взял "бронзу" на дистанции 800 метров вольным стилем, а затем принес Украине первое "серебро" на 1500 метрах.

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Марина Бех-Романчук
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