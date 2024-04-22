Устами младенца: 7-летняя дочь Гордона и Бацман жестко отругала Путина и РФ

Со всей своей детской непосредственностью Алиса Гордон выдала красноречивую характеристику стране-оккупанту.

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Алиса Гордон высказалась про Россию и Путина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alesiabatsman

7-летняя Алиса Гордон - средняя дочь украинских журналистов Дмитрия Гордона и Алеси Бацман. Несмотря на свой юный возраст, девочка уже имеет стойкую общественную позицию, и не стесняется о ней говорить.

Алиса, как и родители, смела в высказываниях, и виртуозно объединяет это с детской непосредственностью. Недавно девочка дала своему отцу в интервью, в котором выразила свой взгляд на полномасштабную войну в Украине.

"Знаю, что путин просто напал, он хочет захватить Украину и при этом, чтобы его остановить не могли, [хочет] просто убить всех людей. Поэтому тревоги", - уверенно заявил ребенок.

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Что же касается ее мнения про страну-оккупанта и ее директора, то тут мнение Алисы оказалось непоколебимым и категоричным. "россия ужасная. Еще россия - [экскременты] вонючее! И еще Путин Владимир - [экскременты]", - убеждена Алиса Гордон.

Кто такой Дмитрий Гордон? Дмитрий Ильич Гордон — советский и украинский журналист. С 1996 года — ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона"; в 1995—2019 годах — главный редактор газеты "Бульвар Гордона". Основатель интернет-издания "Гордон". Депутат Киевского городского совета (2014—2016).

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