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"Успел стать эскортником": холостяк топольский сделал неожиданное признание

3 марта 2023, 18:34
"Холостяк" Топольский пожаловался на то, что его считают эскортником.
Александр_Топольский
Александр_Топольский

Украинский холостяк Алекс Топольский неожиданно обиделся на своих подписчиков, которые "уличили" его в оказании эскортных услуг.

Об этом он написал на своей странице в Instagram. По словам Топольского, однажды ему написал друг, который сообщил, что у Топольского якобы есть мужчина в Америке и он занимается эскортом в США. "Если честно, я был немного ошеломлен от такого сообщения. Как я за ночь успел стать эскортником? Только вчера всё было нормально", - удивляется Топольский.

По словам Топольского, есть много людей, которые поверили в то, что пишут о нем другие. "Я прочел комментарии под этим видео и был в шоке. Люди, не зная меня, зная только этого человека, составляют свое мнение обо мне, основываясь только на одном мнении. Серьезно", - удивляется мужчина.

видео дня

Топольский также поспешил оправдаться, сообщил о том, что он в 15 лет начал свое первое дело. "Все это время работал, развивался, переехал в Америку, занялся актерским — все это я делал для того, чтобы добиться успеха. Я привык утверждаться за счет результатов, а не сплетен, интриг и драмы", - говорит он.

По его словам, справиться с этой ситуацией ему помог друг - Слава Демин. "Мой друг оказал мне поддержку в нужный момент и мне это очень помогло, меня больше не затрагивает ни одно плохое слово, ни один злостный комментарий, потому что я знаю какой я, мои близкие это знают, и это самое главное", - высказался Топольский.

Напомним, ранее стало известно о том, что участница последнего, двенадцатого сезона романтического шоу "Холостяк" Аделина Дели сообщила радостную новость. Оказалось, что девушка, которая совсем недавно боролась за сердце "Холостяка" Алекса Топольского беременна. Фото с округлым животом она поделилась на своей странице в Instagram.

"Я не сильно представляю себя домохозяйкой. Даже сказала бы, что это исключено. Только развитие и работа. Сразу в строй после родов. У меня не удается держать себя в адекватном моральном состоянии, сидя дома и не имея графика. Сразу деградирую", - рассказала будущая мама.

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