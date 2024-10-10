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"Ушел так рано и это нечестно": Даниэль Салем сообщил про гибель брата на войне

Анна Подгорная
10 октября 2024, 16:12
131
Известный шоумен-воин поделился глубоко личной потерей.
Даниэль Салем
Даниэль Салем новости - у Даниэля Салема погиб брат / коллаж: Главред, фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Украинский актер, шоумен и воин ВСУ Даниэль Салем год назад столкнулся с семейной трагедией - умерла его младшая сестра. Через год после этого его ожидало новое несчастье.

Теперь украинский защитник потерял брата и побратима. Об этом Салем рассказал в своем блоге в Instagram.

Обстоятельства и точную дату смерти брата он разглашать не стал. Известно лишь, что мужчина погиб на войне.

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Салем опубликовал черно-белое фото с покойным, на котором братья весело смеются, даже не подозревая, какая судьба их ожидает. Даниэль трогательно попрощался с родной душой.

"Ты всегда был хитрее, внимательнее и сильнее! И как бы мне не приятно было это говорить но, симпатичнее и харизматичнее, поэтому с девушками тебе везло больше... А самое главное - ты верил мне и в меня, как ни один из братьев, даже больше, чем я верил сам в себя! ... И вот тебя нет, ты ушел, так рано! И это нечестно! Мы так не договаривались! ... Ты - часть меня, а я - тебя! Я люблю тебя мой брат, моя кровь! Мне больно, как никогда! Тебя забрала война, а мы всегда с тобой думали, что это будет песок и текила!" - написал Даниэль Салем.

Даниэль Салем с братом
Даниэль Салем новости - у Даниэля Салема погиб брат / instagram.com/daniel_jihad_salem

Кто такой Даниэль Салем?

Даниэль Салем - украинский ресторатор, шоумен, телеведущий, актер. Был ведущим проектов "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; принимал участие в шоу "Танці з зірками-6" и "Голос країни-10". С начала полномасштабной войны защищает Украину от оккупантов в составе спецподразделения авиаразведки. Был ранен и контужен.

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