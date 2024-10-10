"Ушел так рано и это нечестно": Даниэль Салем сообщил про гибель брата на войне

Известный шоумен-воин поделился глубоко личной потерей.

https://stars.glavred.info/ushel-tak-rano-i-eto-nechestno-daniel-salem-soobshchil-pro-gibel-brata-na-voyne-10604135.html Ссылка скопирована

Даниэль Салем новости - у Даниэля Салема погиб брат / коллаж: Главред, фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Украинский актер, шоумен и воин ВСУ Даниэль Салем год назад столкнулся с семейной трагедией - умерла его младшая сестра. Через год после этого его ожидало новое несчастье.

Теперь украинский защитник потерял брата и побратима. Об этом Салем рассказал в своем блоге в Instagram.

Обстоятельства и точную дату смерти брата он разглашать не стал. Известно лишь, что мужчина погиб на войне.

видео дня

Салем опубликовал черно-белое фото с покойным, на котором братья весело смеются, даже не подозревая, какая судьба их ожидает. Даниэль трогательно попрощался с родной душой.

"Ты всегда был хитрее, внимательнее и сильнее! И как бы мне не приятно было это говорить но, симпатичнее и харизматичнее, поэтому с девушками тебе везло больше... А самое главное - ты верил мне и в меня, как ни один из братьев, даже больше, чем я верил сам в себя! ... И вот тебя нет, ты ушел, так рано! И это нечестно! Мы так не договаривались! ... Ты - часть меня, а я - тебя! Я люблю тебя мой брат, моя кровь! Мне больно, как никогда! Тебя забрала война, а мы всегда с тобой думали, что это будет песок и текила!" - написал Даниэль Салем.

Даниэль Салем новости - у Даниэля Салема погиб брат / instagram.com/daniel_jihad_salem

Кто такой Даниэль Салем? Даниэль Салем - украинский ресторатор, шоумен, телеведущий, актер. Был ведущим проектов "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; принимал участие в шоу "Танці з зірками-6" и "Голос країни-10". С начала полномасштабной войны защищает Украину от оккупантов в составе спецподразделения авиаразведки. Был ранен и контужен.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее стало известно, что у Камалии новый роман - певица через полтора года после разрыва двадцатилетнего брака рассказала про отношения, которые ее вдохновляют и заставляют сиять.

Также новый бойфренд-военный Леси Никитюк прокомментировал службу девушек в армии. В частности Дмитрий Бабчук ответил, стоит ли женщинам поступать в военные вузы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред