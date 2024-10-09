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Новый бойфренд-военный Леси Никитюк прокомментировал службу девушек в армии

Анна Подгорная
9 октября 2024, 15:58
837
Дмитрий Бабчук ответил, стоит ли женщинам поступать в военные вузы.
Дмитрий Бабчук, Леся Никитюк
Бойфренд Леси Никитюк Дмитрий Бабчук высказался про службу девушек в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/special_my_profession, instagram.com/lesia_nikituk

На днях украинская ведущая Леся Никитюк подтвердила роман с воином ВСУ Дмитрием Бабчуком, который в своем блоге в Instagram скоромно называет себя "следующим мэром города Одесса". После публичного заявления его звездной возлюбленной на Бабчука всего за два дня подписалось чуть меньше 10 тысяч человек, и это число постоянно растет.

Сейчас военный активно отвечает на своей странице на вопросы от подписчиков. Примечательно, что Бабчук отбирает для публикации не те, что касаются Никитюк, а те, что касаются ВСУ и полномасштабной войны в Украине.

Так одна из читательниц блога Дмитрия поинтересовалась его мнением про женщин в армии - стоит ли им поступать в высшие военные учебные заведения и пополнять ряды ВСУ. Ответ Бабчука оказался весьма философским.

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"Вы понимаете, что я не могу давать подобные рекомендации и советы, потому что это Ваша жизнь, и как ее прожить решать только Вам. Если есть желание присоединиться к войску, нужно брать и делать, а не только задавать вопросы, стоит идти или нет", - убежден возлюбленный Леси Никитюк.

Дмитрий Бабчук
Бойфренд Леси Никитюк Дмитрий Бабчук высказался про службу девушек в ВСУ / instagram.com/special_my_profession

Кто такая Леся Никитюк?

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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