Новый бойфренд-военный Леси Никитюк прокомментировал службу девушек в армии

На днях украинская ведущая Леся Никитюк подтвердила роман с воином ВСУ Дмитрием Бабчуком, который в своем блоге в Instagram скоромно называет себя "следующим мэром города Одесса". После публичного заявления его звездной возлюбленной на Бабчука всего за два дня подписалось чуть меньше 10 тысяч человек, и это число постоянно растет.
Сейчас военный активно отвечает на своей странице на вопросы от подписчиков. Примечательно, что Бабчук отбирает для публикации не те, что касаются Никитюк, а те, что касаются ВСУ и полномасштабной войны в Украине.
Так одна из читательниц блога Дмитрия поинтересовалась его мнением про женщин в армии - стоит ли им поступать в высшие военные учебные заведения и пополнять ряды ВСУ. Ответ Бабчука оказался весьма философским.
"Вы понимаете, что я не могу давать подобные рекомендации и советы, потому что это Ваша жизнь, и как ее прожить решать только Вам. Если есть желание присоединиться к войску, нужно брать и делать, а не только задавать вопросы, стоит идти или нет", - убежден возлюбленный Леси Никитюк.
Кто такая Леся Никитюк?
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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