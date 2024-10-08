Кудрявая блондинка: Екатерина Кухар удивила снимками из юности

Украинская балерина оказалась большой поклонницей экспериментов с внешностью.

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Екатерина Кухар новости - как Екатерина Кухар выглядела в юности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Прима-балерина и Народная артистка Украины Екатерина Кухар сделала свою внешность визитной карточкой - многочисленные поклонники привыкли видеть изящную танцовщицу с темными волосами и в стильных нарядах с акцентом на женственность.

Впрочем, недавно выяснилось, что путь к этому образу для артистки был полон неожиданных метаморфоз. Так в своем блоге в Instagram Кухар опубликовала ролик, который состоял из фото из разных периодов ее жизни.

В кадр попали и весьма необычные "экземпляры". К примеру, в подростковом возрасте и юности балерина красила волосы в блонд, а порой даже делала завивку.

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В таком образе танцовщица едва узнаваема. Однако эволюция Екатерины Кухар все же привлекает внимание.

Екатерина Кухар новости - как Екатерина Кухар выглядела в юности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Кто такая Екатерина Кухар? Екатерина Игоревна Кухар - украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народная артистка Украины. Руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, сообщает "Википедия".

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