Ушел из жизни основатель фестиваля Червона рута

Умер Тарас Мельник

В субботу, 22 января, ушел из жизни в возрасте 67 лет известный музыковед, общественный деятель, основатель Всеукраинского фестиваля современной песни и популярной музыки Червона Рута Тарас Мельник.

О смерти выдающегося деятеля в соцсетях сообщил ряд знакомых Мельника, в частности журналистка Наталья Антонова, режиссер Василий Вовкун и профессор Львовской музыкальной школы-интерната им.С.Крушельницкой Лидия Корний.

Они поделились собственными воспоминаниями об основателе "Червоної Рути" как о светлом, талантливом и добром человеке.

"Рядом с вами, я всегда чувствовала свободу, и я понесу это чувство дальше. Когда-нибудь, мы снова встретимся, и выпьем вина, и будут гореть свечи в доме, и в окнах будет сказочная, украинская ночь, и смерти не будет, будем только мы", – написала Антонова.

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Корний отметила, что фестиваль, основанный Мельником, "начал новую эпоху в украинской эстрадной песне".

"Он вместе с женой Олей Мельник многое сделал для воспитания у молодого поколения украинской национальной идентичности. Тарас Мельник оставил нас в расцвете творческих сил, имея много замыслов и планов. Вечная память, дорогой друг", – отметила она.

Ране Главред писал о том, что Тарас Мельник - украинский музыковед, композитор и основатель известного музыкального фестиваля Червона рута. За свои заслуги 67-летний деятель награжден орденом "За заслуги" III степени.

Ранее Мельник находился в ковидном отделении больницы города Ужгород. Актер находился в группе риска по возрасту, его состояние расценивали, как критическое.

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