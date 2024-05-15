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Ургант показал взрослую красавицу-дочь и похвастался ее талантом

Алена Кюпели
15 мая 2024, 14:47
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Российский ведущий и актер Иван Ургант похвастался своей взрослой дочерью.
Иван Ургант неожиданно признался в любви к России
Иван Ургант похвастался своей дочкой / Коллаж Главред, фото Instagram/urgantcom

Российский шоумен и актер Иван Ургант, который был признан в России иностранным агентом из-за своих антивоенных высказываний и публично признал чудовищным нападение России на Украину, показал свою младшую дочь.

На своей странице в Instagram, шоумен выложил фото взрослой красивой девушки, где поздравил ее с 16-ти летием. "У меня в бороде ни одного прямого волоса, но и пищи остатков нет в ней! Мир удивив мощью Нинкиного голоса,иду — с красивой, Шестнадцатилетней", - написал гордый папа.

Кто такой Иван Ургант

Иван Ургант - российский актёр, шоумен, теле- и радиоведущий, композитор, продюсер, сценарист и режиссер. С 2012 года — ведущий телепередачи "Вечерний Ургант" на российском "Первом канале".

В войне России против Украины, артист встал на сторону мирной Украины.

Напомним, ранее российский шоумен и актер Иван Ургант стал предметом травли пропагандистских росСМИ из-за его антивоенных высказываний. В конце февраля артист ушел в творческий отпуск и якобы отправился в Израиль, где имеет гражданство с 2018 года.

Все телепроекты Урганта пока заморожены. Совокупность этих факторов стало благодатной почвой для различных сплетен. Одна из них, распространяемая режиссером-путинистом Эдуардом Бояковым, задела шоумена сильнее остальных, и он решил ответить обидчику и всем сплетникам в одном лице.

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Иван Ургант новости шоу бизнеса
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