Ургант показал взрослую красавицу-дочь и похвастался ее талантом

Российский шоумен и актер Иван Ургант, который был признан в России иностранным агентом из-за своих антивоенных высказываний и публично признал чудовищным нападение России на Украину, показал свою младшую дочь.
На своей странице в Instagram, шоумен выложил фото взрослой красивой девушки, где поздравил ее с 16-ти летием. "У меня в бороде ни одного прямого волоса, но и пищи остатков нет в ней! Мир удивив мощью Нинкиного голоса,иду — с красивой, Шестнадцатилетней", - написал гордый папа.
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Кто такой Иван Ургант
Иван Ургант - российский актёр, шоумен, теле- и радиоведущий, композитор, продюсер, сценарист и режиссер. С 2012 года — ведущий телепередачи "Вечерний Ургант" на российском "Первом канале".
В войне России против Украины, артист встал на сторону мирной Украины.
Напомним, ранее российский шоумен и актер Иван Ургант стал предметом травли пропагандистских росСМИ из-за его антивоенных высказываний. В конце февраля артист ушел в творческий отпуск и якобы отправился в Израиль, где имеет гражданство с 2018 года.
Все телепроекты Урганта пока заморожены. Совокупность этих факторов стало благодатной почвой для различных сплетен. Одна из них, распространяемая режиссером-путинистом Эдуардом Бояковым, задела шоумена сильнее остальных, и он решил ответить обидчику и всем сплетникам в одном лице.
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