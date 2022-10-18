Упал в обморок и больше не пришел в себя: популярный певец умер прямо на сцене

Умер Майкл Mikaben Бенджамин / instagram.com/mikaben509

Известный гаитянский певец, поэт-песенник и продюсер Майкл Бенджамин, который творил под псевдонимом Mikaben, скончался в ночь с 15 на 16 октября в Париже. Об это сообщает издание Le Parisien.

Трагедия произошла прямо на сцене. Микабен был приглашен на концерт в честь воссоединения группы Carimi, участником которой был раньше. По словам очевидцев, он закончил свое выступление и резко направился к выходу, однако по дороге потерял сознание.

Ему оказывали первую медицинскую помощь до прибытия спасателей, затем парамедики выполнили массаж сердца, однако Бенджамин так и не пришел в себя. Сердце остановилось и врачи констатировали смерть. Микабену был всего 41 год.

У Майкла Бенджамина остался сын Габриэль, дочь Лея и беременная жена Ванесса Фанфан. О том, что в декабре 2023 году у них появится еще один малыш, Микабена с супругой сообщили в августе.

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