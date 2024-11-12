"Упал, как снег на голову": беременная звезда "Крепостной" рассказала про развод

Анна Сагайдачная призналась, что привело ее первый союз к краху.

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Анна Сагайдачная назвала причину и инициатора развода с первым мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasagaidachnaya

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Почему актриса развелась

Когда Анна познакомилась с отцом своего второго ребенка

Украинская актриса Анна Сагайдачная в прошлом году развелась со своим мужем Евгением Третяком. О том, что они больше не вместе, артистка решилась рассказать лишь этим летом.

Несколько месяцев Сагайдачная отказывалась как либо комментировать развод. Однако в канун появления второго ребенка от нового мужчина она решила раскрыть карты.

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Так на проекте "Ранок у великому місті" Анна призналась, что разрыв с Евгением зрел давно, и первый шаг сделала именно она - проблемы в их паре накапливались, но выхода не находили. Поэтому актриса приняла решительные меры.

"Это было мое решение, скажу так, и оно формировалось не один год. Я и мой бывший муж...мы об этом действительно знаем, что были определенные вопросы, которые, к сожалению, мы не смогли решить", - говорит Анна Сагайдачная.

К слову, новый мужчина, которого артистка пока тщательно скрывает, появился в ее жизни тогда, когда бракоразводный процесс с первым мужем уже был запущен. "Это случайность, эта встреча не была какой-то точно запланированной. Это совершенно новый человек в моей жизни, который упал мне как снег на голову, собственно где-то там уже параллельно с разводом", - вспоминает знаменитость.

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Кто такая Анна Сагайдачная? Анна Сагайдачная - украинская актриса кино, телевидения и дубляжа. Наиболее известна ролями в сериалах "Красная королева", "Крепостная", "40+, или Геометрия любви" и пр.

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