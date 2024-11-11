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"Должно быть влечение и желание": Клопотенко рассказал про романтику с мужчинами

Анна Подгорная
11 ноября 2024, 16:25
452
Евгений Клопотенко отметил, чем именно ему нравятся представители своего пола.
Евгений Клопотенко
Личная жизнь Евгения Клопотенко - Клопотенко рассказал про поцелуй с парнем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/klopotenko

О чем рассказал Клопотенко:

  • Кулинар признал, что целовался с парнем
  • Красивые мужчины нравятся ему так же, как и красивые женщины
  • К отношениям с мужчиной Клопотенко не готов по причине отсутствия влечения

Украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко не называет имена своих партнеров, но может достаточно откровенно обсудить отношения с ними на публике. Не смущается ресторатор также признать, что экспериментировал в близости с людьми своего пола.

Об этом Клопотенко рассказал в интервью для Люкс ФМ. Евгений отметил, что может оценить красоту мужчины, но быть с ним в паре - это вряд ли: на одной привлекательности партнера отношений не построишь.

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Шеф-повар поделился, что из любопытства целовался с парнем, но этот опыт ему не пришелся по душе, так как это не разбудило в нем никакого влечения, притяжения.

"Романтических отношений не было. Во-первых, открывать свою сексуальность и позволять себе быть тем, кем ты хочешь, это очень тяжело. Во-вторых, к мужчинам должно быть влечение и желание. У меня такого нет. Я когда-то целовался с парнем, чтобы понять, как это оно. Но меня это не возбуждает. У меня нет такого огня внутри. Поэтому я не уверен, что буду встречаться с мужчинами. Но я уверен, что мне нравятся мужчины, потому что они симпатичны, как и девушки. Но это не значит, что если человек красивый, то следует с ним иметь отношения. Мне нравятся красивые люди", - говорит Евгений Клопотенко.

евгений клопотенко инфографика
Кто такой Евгений Клопотенко / Инфографика: Главред

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Кто такой Евгений Клопотенко?

Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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