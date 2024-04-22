"Умерли клетки мозга, но поет отлично": жена певца-путиниста Носкова выдала бред

По словам супруги, путинисту Николаю Носкову непросто, но он якобы отказываться от гастролей и уходить с эстрады окончательно не собирается.

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Супруга утверждает, что 68-летний Носков поет по-прежнему отлично. / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Известный артист-путинист Николай Носков перенес два тяжелых инсульта — в 2017 и 2019 годах, но тем не менее пытается заниматься музыкой и гастролировать. Об этом рассказала его супруга Марина в интервью русским пропагандистским СМИ.

По словам женщины, Носкову непросто, но он якобы отказываться от гастролей и уходить с эстрады окончательно не собирается. При этом, мол, 68-летний Носков поет по-прежнему отлично. Причем в обычном разговоре он слова забывает регулярно, но никогда не забывает текстов песен.

"Для него это сложно, потому что поражен речевой центр, умерли клетки мозга, и они не восстанавливаются. Но хоть участок мозга и поражен, нейронные связи взаимодействуют. Иногда Колю может " переклинить" — забывает слова. Поэтому не дает интервью. Переживает, что будет непрезентабельно выглядеть (…) Не пострадало полушарие, отвечающее за творчество. И тексты Коля все помнит. Но с заучиванием новых есть проблемы, скрывать не буду", —говорит жена Носкова.

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Кто такой Николай Носков? Николай Иванович Носков (род. 12 января 1956, Гжатск, Гжатский район, Смоленская область, РСФСР, СССР) — советский и российский музыкант, певец, композитор. Бывший солист группы Gorky Park, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее другой известный артист-путинист Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки. "Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.

До того другой известный артист-путинист, певец Григорий Лепс, приехал во временно оккупированный Донецк.

Лепс, в частности, посетил госпиталь в Донецке, где находились в том числе и раненые дети. И тут он, без лишней скромности сказал – мол, его песни помогают в лечении лучше лекарственных препаратов.

И совсем недавно к боевикам к русским оккупантам приехал Роман "Зверь" Билык. Вместе с коллегой по группе Германом Осиповым он спел для них несколько своих песен.

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