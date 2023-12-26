Минкульт внес певца-путиниста Шамана в "черный список"

Министерство культуры Украины внесло в "черный список" российского певца-пропагандиста Ярослава Дронова (Shaman).

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Дронов неоднократно ездил выступать перед российскими оккупантами / коллаж Главред, фото Новинарня и скриншот из видео

Министерство культуры и информационной политики добавила скандального российского певца-пропагандиста Ярослава Дронова (он же Shaman) и российского актера Алексея Кравченко (который сыграл в печально известном пропагандистском фильме "Солнцепек") в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом говорится в ответе Минкульта на запрос Интерфакс-Украина.

Дронов неоднократно ездил выступать перед российскими оккупантами на временно захваченные территории Украины и снял там видеоролик на один из своих пропагандистских треков.

Кроме Дронова, в 2023 году Минкульт Украины добавил в список еще одного россиянина – российского актера Алексея Кравченко. Из-за съемок в пропагандистском фильме о войне на Донбассе "Солнцепек" Минкульт вносил артиста в список еще в октябре 2021 года.

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Также в Минкульте отметили, что в течение 2023 года никто из этого перечня не исключался (на данный момент в нем находится 213 человек).

Напомним, ранее юморист Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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