Минкульт внес певца-путиниста Шамана в "черный список"

Министерство культуры и информационной политики добавила скандального российского певца-пропагандиста Ярослава Дронова (он же Shaman) и российского актера Алексея Кравченко (который сыграл в печально известном пропагандистском фильме "Солнцепек") в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом говорится в ответе Минкульта на запрос Интерфакс-Украина.
Дронов неоднократно ездил выступать перед российскими оккупантами на временно захваченные территории Украины и снял там видеоролик на один из своих пропагандистских треков.
Кроме Дронова, в 2023 году Минкульт Украины добавил в список еще одного россиянина – российского актера Алексея Кравченко. Из-за съемок в пропагандистском фильме о войне на Донбассе "Солнцепек" Минкульт вносил артиста в список еще в октябре 2021 года.
Также в Минкульте отметили, что в течение 2023 года никто из этого перечня не исключался (на данный момент в нем находится 213 человек).
Напомним, ранее юморист Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.
Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.
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