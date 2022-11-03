Умерла украинская певица Наталья Романенко

О причине смерти Натальи Романенко пока не сообщается.
Известный общественный деятель и журналистка Марина Кинах сообщила о смерти украинской певицы Натальи Романенко.
Как написала она на своей странице в Facebook, страшно и больно, когда из жизни уходят "молодые, талантливые, жизнерадостные люди".
"Наташенька, дорогая, как же так. Всегда меня поздравляла со всеми праздниками, дарила диски со своими песнями, звонила и интересовалась моей жизнью и рассказывала о себе. Плачу, не могу поверить", - поделилась она.
Напомним, ранее 29 октября в столице Южной Кореи, городе Сеул во время празднования Хэллоуина произошла давка, в результате которой погибло более 150 человек. Празднование Хэллоуина на главной тусовочной улице Итхэвон было первым массовым мероприятием с начала локдауна из-за эпидемии коронавируса.
Правоохранители и медики не смогли справиться с огромным наплывом людей. Из-за давки праздновавшие погибали прямо на улице - кого-то затоптали насмерть, у кого-то остановилось сердце, кто-то умер от удушья.
Среди погибших оказался известный южнокорейский певец и актер (дорама Сегодня был еще один день Намхена) Ли Джихан. Ему было 24 года. Его смерть подтвердили агентства, которые представляли интересы артиста - 935 Entertainment и 9Ato Entertainment.
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