Умерла украинская певица Наталья Романенко

Наталья Романенко. Фото Facebook

Известный общественный деятель и журналистка Марина Кинах сообщила о смерти украинской певицы Натальи Романенко.

Как написала она на своей странице в Facebook, страшно и больно, когда из жизни уходят "молодые, талантливые, жизнерадостные люди".

"Наташенька, дорогая, как же так. Всегда меня поздравляла со всеми праздниками, дарила диски со своими песнями, звонила и интересовалась моей жизнью и рассказывала о себе. Плачу, не могу поверить", - поделилась она.

Напомним, ранее 29 октября в столице Южной Кореи, городе Сеул во время празднования Хэллоуина произошла давка, в результате которой погибло более 150 человек. Празднование Хэллоуина на главной тусовочной улице Итхэвон было первым массовым мероприятием с начала локдауна из-за эпидемии коронавируса.

Правоохранители и медики не смогли справиться с огромным наплывом людей. Из-за давки праздновавшие погибали прямо на улице - кого-то затоптали насмерть, у кого-то остановилось сердце, кто-то умер от удушья.

Среди погибших оказался известный южнокорейский певец и актер (дорама Сегодня был еще один день Намхена) Ли Джихан. Ему было 24 года. Его смерть подтвердили агентства, которые представляли интересы артиста - 935 Entertainment и 9Ato Entertainment.

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