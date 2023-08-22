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Умер Тото Кутуньо: 4 интересных факта о жизни итальянской легенды

Алена Кюпели
22 августа 2023, 23:10 обновлено 22 августа, 23:13
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Артист Тото Кутуньо прожил всю жизнь вместе с женой Карлой, а также имел внебрачного сына Нико.
Тото Кутуньо был женат один раз
Тото Кутуньо был женат один раз / Коллаж Главред, фото Fanpage.it, Instagram/totocutugnoofficial

Во вторник, 22 августа, в Италии скончался итальянский певец и композитор-песенник Тото Кутуньо. Артист скончался в Милане в больнице Святого Рафаэля.

Тото Кутуньо стал всемирно известным во второй половине семидесятых годов благодаря песням L’italiano, Solo noi и Serenata. За свою жизнь выпустил 19 музыкальных альбомов, дважды выигрывал музыкальный конкурс в Сан-Ремо, и стал победителем Евровидения в 1990 году.

Однако есть и такие факты о жизни легендарного исполнителя, о которых мало слышала и знает широкая общественность.

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Факт 1

Оказывается, большая популярность к итальянскому музыканту пришла благодаря известному французскому исполнителю Джо Дассену.

По данным Википедии, в начале 1975 года Кутуньо начал выступать с группой "Albatros" и написал вместе с поэтом Вито Паллавичини песни Oasis, Uomo dove vai, Africa. В том же году художественный руководитель популярного французского певца Джо Дассена Жак Пле заметил тандем Кутуньо — Паллавичини.

Постоянные авторы текстов Дассена Клод Лемель и Пьер Деланоэ написали на мелодии Тото Кутуньо французские тексты. Так появились знаменитые "Et si tu n’existais pas", "Salut" и французский поп-хит лета 1975 года "L’Été indien".

Факт 2

В 1990 году Тото Кутуньо выигра Евроведние, где выступил с песней "Insieme: 1992", повествующей о единстве Европы. Несмотря на то, что в песню были внесены изменения, Кутуньо подучил право выступить на конкурсе и одержал победу.

Ведущими конкурса "Евровидение-1991", проходившего в Риме, были два единственных представителя Италии, выигрывавших конкурс "Евровидение", — Тото Кутуньо и Джильола Чинкветти, победительница конкурса 1964 года.

Карла и Тото Кутуньо
Карла и Тото Кутуньо / Фото Corriere della sera

Факт 3

Тото Кутуньо вдохновлялся женщинами. По всему миру у итальянского мачо было множество поклонниц, но любил он, как сам говорил, только свою жену - Карлу Кутуньо. Со своей единственной женой он познакомился на концерте и всегда мечтал о большой семье и детях. Однако после аборта из-за угрозы жизни Карла не могла подарить певцу ребенка. Тем не менее сын у Кутуньо появился - Нико ему родила стюардесса. Поговаривали, что Карла тяжело переживала интрижку мужа, но все же смогла простить Тото и принять его сына.

Внебрачный сын Тото Кутуньо Нико
Внебрачный сын Тото Кутуньо Нико / Instagram/totocutugnoofficial

Факт 4

На глазах у Тото Кутуньо умерла его 7-летняя сестренка Анна. Как написало издание Corriere della Sera, его сестра подавилась во время еды ньокки.

"Я видел, как моя сестра Анна, старшая, умерла на моих глазах, задохнувшись. Ей было 7 лет, мне 5. Через несколько месяцев родился мой брат Роберто, которого я очень люблю, который заболел менингитом и с тех пор, как и предписал врач, вел беспокойную жизнь.

Напомним, ранее стало известно о том, что итальянский певец и композитор-песенник Тото Кутуньо скончался в Милане в больнице Святого Рафаэля.

Также стало известно про трагедию в жизни Сандры Буллок - голливудская актриса потеряла любовь своей жизни. Из-за редкой неизлечимой болезни умер фотограф Брайан Рэндалл.

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