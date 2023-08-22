Умер звезда итальянской музыки Тото Кутуньо

В глубокий траур повержены поклонники бархатистого голоса и невероятного музыкального таланта Кутуньо.

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Умер Тото Кутуньо / коллаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/totocutugnoofficial

Итальянский певец и композитор-песенник Тото Кутуньо скончался в в Милане в больнице Святого Рафаэля. Об этом изданию ANSA сообщил менеджер артиста Данило Манкузо. В начале июля артист отпраздновал свой большой юбилей - 80 лет.

Причиной смерти звезды Манкузо назвал "продолжительную болезнь, которая усугубилась в последние несколько месяцев". Подробности менеджер не раскрыл.

Тото Кутуньо стал всемирно известным во второй половине семидесятых годов благодаря песням L’italiano, Solo noi и Serenata. За свою жизнь выпустил 19 музыкальных альбомов, дважды выигрывал музыкальный конкурс в Сан-Ремо, и стал победителем Евровидения в 1990 году.

Кроме того Кутуньо был талантливым автором песен. Его музыку исполняли такие легенды, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Мирей Матье, Далида, Ricchi e Poveri и пр.

Смотрите клип Тото Кутуньо на песню L’italiano:

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