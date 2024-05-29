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Умер популярный советский актер

Алена Кюпели
29 мая 2024, 23:09
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В России скончался популярный актер Валерий Фролов.
Умер Валерий Фролов
Умер Валерий Фролов / Коллаж Главред, фото Mash

Российские пропагандистские СМИ сообщили о том, что в террористической России умер советский и российский актер театра и кино - Валерий Фролов.

Как написал телеграмм-канал Mash, артисту было 76 лет. О причинах

Валерию было 76 лет. Он играл в таких культовых фильмах, как "Кин-дза-дза!", "Батальоны просят огня", сериале "Следствие ведут ЗнаТоКи" и других.

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Сообщается, что актера не стало 7 мая 2024 года. За свою карьеру он успел сыграть в 22 работах и поучаствовать в 22 проектах.

Валерий Фролов родился 17 февраля 1948 года в Шахтах Ростовской области, а в возрасте пяти лет переехал в Ростов-на-Дону. Образование получил в специализированной школе № 53, где некоторые предметы преподавались на немецком языке.

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Напомним, ранее стало известно о том, что 28 мая на 84 году жизни не стало народного артиста Украины, актера Богдана Козака. Как написал на своей странице в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий, артист был одной из самых ярких фигур современного национального театрального искусства Украины.

Напомним, ранее актер сериала "Главная больница" Джонни Вактор скончался после того, как его застрелили во время попытки ограбления в центре Лос-Анджелеса.

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