Умер популярный детский писатель

Джереми блестяще умел разговаривать с детьми, заставлять их смеяться.

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Умер Джереми Стронг / Коллаж Главред, фото Yakaboo

Детский писатель Джереми Стронг умер в возрасте 74 лет.

По данным The Book Seller, Стронг родился в 1949 году на юго-востоке Лондона и изучал английский язык в Йоркском университете, после чего стал учителем и директором школы. В 1991 году он стал штатным писателем, написав более 100 книг для детей, ориентированных на средний класс, и были опубликованы издательствами Puffin и Scholastic.

"Его книги представляли собой неотразимую смесь анархической энергии, умной игры слов и веселых персонажей, которая могла соблазнить даже самого упрямого читателя", - говорит редакционный директор Хорслен.

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Хорслен добавил: "На своих многотысячных публичных мероприятиях Джереми блестяще умел разговаривать с детьми, заставлять их смеяться, оживлять свои истории. Наедине он был умен, вдумчив, неизменно вежлив и, прежде всего, добр. Надо отдать должное тем, кто поддерживал его книги – учителям, библиотекарям и книготорговцам – он часто пренебрегал своим выдающимся талантом, но миллионы продаж говорят сами за себя".

По данным Nielsen BookScan, книги Стронга были проданы 1,6 миллиона экземпляров на сумму 6,3 миллиона фунтов стерлингов. Его бестселлеры включали "Собаку, бегущую на сто миль в час", "Моей сестре засунули ложку в нос", "Викинг в школе", "Знаменитое дно моего брата" и "Пираты в доме на острове сокровищ".

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