Умер "папа" одесской Юморины и худрук Джентльмен-шоу

Год назад Валерий Хаит похоронил старшего сына.

https://stars.glavred.info/umer-papa-odesskoy-yumoriny-i-hudruk-dzhentlmen-shou-10636016.html Ссылка скопирована

Умер Валерий Хаит - сооснователь Юморины и худрук Джентльмен-шоу / коллаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/valeriy.hait

Краткое содержание:

Всемирный клуб одесситов сообщил про смерть Валерия Исааковича Хаита

Деятель за год до своей смерти потерял старшего сына Евгения

Украинский литератор, редактор, юморист, журналист, общественный деятель, один из основателей одесской Юморины и игрок в КВН Валерий Хаит скончался 1 февраля. Ему было 85 лет.

Про смерть Валерия Исааковича сообщил Всемирный клуб одесситов, вице-президентом которого он являлся с 1990 года (с момента его создания): "Ушел навсегда в историю Одессы. С прискорбием извещаем о кончине Валерия Исааковича Хаита 1 февраля 2025 года". Дата и место похорон будет сообщена позже. Причину смерти не раскрывают.

видео дня

Валерий Хаит помимо прочего был главным редактором юмористического журнала "Фонтан", писал лирические стихи, прозу, был издателем многих юмористических томов. Был лауреатом премии "Золотой Остап" в номинации "Самое смешное печатное издание", художественным руководителем юмористической передачи "Джентльмен-шоу", основателем юмористического театра "Клуб одесских джентльменов".

Валерий Исаакович Хаит умер через год после смерти своего старшего сына, писателя-сатирика и актера Евгения Хаита, - тот ушел из жизни из-за остановки сердца 21 января 2024 года. Ему был 61 год. Отец тяжело переживал утрату, и скрупулезно занимался сохранением культурного наследия сына.

Другой сын Валерия Исааковича - актер и сооснователь Квартета И Ростислав Хаит. Он уже много лет живет в стране-оккупанте.

Умер Валерий Хаит - сооснователь Юморины и худрук Джентльмен-шоу / facebook.com/odessitsclub

Последние звездные новости:

Ранее Главред рассказывал, что на фронте погиб редактор шоу "МастерШеф" Антон Вовк. Трагедия произошла во время выполнения боевого задания. У него осталась жена и две дочери.

Также в канун Нового года-2025 умер 39-й президент США Джимми Картер - ему было сто лет, и он считался старейшим из президентов. В последние годы он страдал от онкологии.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред