Умер известный актер из комедийного сериала Кухня

Иван Рудаков умер в 43 года / Фото instagram.com/ivanrudakov_ruda

В Москве на 44-м году жизни умер актер Иван Рудаков, известный по ролям в сериалах "Кухня" и "Склифосовский".

О его смерти сообщил отец - московский кинорежиссер Алексей Рудаков на своей странице в Facebook.

Причиной смерти Ивана Рудакова стали осложнения после коронавирусной инфекции.

"Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет! И мы не знаем, как дальше с этим жить! Помолитесь, кто в силах, за упокой его души!" — написал Алексей Рудаков.

Накануне отец актера рассказал, что его сына госпитализировали из-за проблем с сердцем и легкими, возникших после СOVID-19. По словам Рудакова-старшего, актер находился на ИВЛ в тяжелом состоянии, без сознания.

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Справка: Иван Рудаков родился 19 октября 1978 года в Москве в семье режиссеров. Обучался во ВГИКе. За годы актерской деятельности Иван Рудаков принял участие в съемках более 40 фильмов и сериалов. Среди них — "Мата Хари", "Ванечка", "Комиссарша", "Не отрекаются любя…", "Эйнштейн. Теория любви", "Соната для Веры", "Алешкина любовь", "Ищейка". Однако наибольшую известность ему принесли работы в сериалах "Кухня", "Медиум" и "Ланцет".

Как сообщал Главред, в конце декабря 2021 в России умер Владимир Татосов - известный советский и русский актер, прославившийся благодаря сериалу Шерлок Холмс и доктор Ватсон.

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