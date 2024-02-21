Умер актер-звезда легендарного ситкома "Офис"

21 февраля 2024 стало известно о смерти в возврасте 50 лет популярного британского актера и комика Юэна Макинтоша, который прославился в британском комедийном сериале "Офис" ролью Кита Бишопа. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.
Известно, что в последнее время Макинтош серьезно болел и даже провел свои последние дни в доме престарелых. Точную причину смерти знаменитости не называют.
"С большой грустью мы сообщаем о мирном уходе в вечность нашего любимого комедийного гения Юэна Макинтоша. Его семья благодарит всех, кто его поддерживал, особенно дом престарелых Willow Green Care Home. Вскоре состоится частная кремация для семьи и близких друзей, а позже в этом году – торжественная панихида", ‒ заявил пресс-секретарь актера.
Помимо роли Кита Бищопа из культового британского "Офиса", Макинштон появлялся в сериале "Миранда" и скетч-шоу "Маленькая Британия", а также много выступал на фестивале искусств Эдинбургский Фриндж, а также играл в мюзиклах.
Напомним, ранее умер актер и сатирик из "Джентльмен-шоу" Евгений Хаит. Смерть талантливого артиста стала шоком для его близких, которые и не подозревали о его проблемах со здоровьем.
Также в США совершил самоубийство звезда сериалов, американский актер Алек Массер. Бездыханное тело артиста обнаружила в их доме в Дель-Маре, Калифорния, его невеста Пейдж Пресс.
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