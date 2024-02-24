Украинский певец ALEKSEEV попал в скандал в Израиле

В частности, артист дал концерт в одном из ночных клубов Тель-Авива.

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Певец пояснил фанатам, почему спел на русском языке / Коллаж Главред, фото Instagram/alekseev_officiel

Украинский певец ALEKSEEV попал в скандал. В частности, артист дал концерт в одном из ночных клубов Тель-Авива, Израиль.

Как пишет ТСН, в Сеть попало видео с выступления исполнителя. Пользователей возмутило, что артист вместе с украиноязычными песнями включил в программу и русскоязычную.

Интересно, что у певца есть переведенные песни на украинский язык. Кроме того, раньше он обещал, что откажется от российских версий.

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Журналистка Алина Доротюк обратилась к команде исполнителя с просьбой объяснить, почему же он все же спел на русском. У артиста объяснили, что выступление длилось 45 минут и было в поддержку украинских беженцев. Трек "Пьяное солнце" ALEKSEEV спел по-русски по просьбе организаторов мероприятия.

Впрочем, украиноязычную версию "Пьяное солнце" исполнитель тоже исполнил, когда вышел на бис.

Также у артиста добавили, что ALEKSEEV на собственных концертах не исполняет песни на русском вообще, ведь его хиты были переведены на украинский.

Ранее украинский певец Alekseev (Никита Алексеев) раскритиковал певицу украинского происхождения Таисию Повалий за ее участие в концерте, посвященном 9 мая, в РФ.

Ранее сын Таисии Повалий, музыкант Денис Повалий, открестился от матери после ее позорного выступления с украинской песней на 9 мая.

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