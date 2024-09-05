Украинский артист рассказал, как российская ракета во Львове взорвалась рядом с ним

Украинский шоумен Юлик рассказал, что во время российского обстрела мирного Львова ракета попала совсем рядом с его домом.
Как пишет ТСН, в момент обстрела, он вместе с семьей спускался в укрытие, когда услышал громкие взрывы. Звук был столь мощным, что артист был убежден, что ракеты попали в его дом. По словам артиста, он был в шоке от ужасных обстрелов и очередного циничного преступления российских оккупантов.
По словам исполнителя, они начали идти в безопасное место именно тогда, когда предупредили о ракетной опасности, однако прилет произошел так быстро, что Юлик с семьей даже не успел добежать до укрытия.
Что такое ТСН?
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
"Это случилось очень быстро. К сожалению, мы привыкли к войне. Когда летели "шахеды", думали, будет все хорошо, а тут новость о крылатых ракетах... Мне так досадно, когда читал новости о погибших и пострадавших... Россиянам желаю почувствовать то, что сегодня и не только сегодня переживала каждая украинская семья…", – написал он.
Взрывы в Украине - удары по Львову 4 сентября
Напомним, во Львове в результате удара России погибли 7 человек, среди них трое детей.
Начальник управления защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и оборонной работы Львовской ОГА Виктор Иваницкий ответил на громкий фейк РФ об ударе. Российские ракеты в ночь на 4 сентября попали не в "оборонные предприятия" во Львове, как утверждала кремлевская пропаганда, а в жилые дома, однако военных объектов в районе прилетов не было.
Во Львове, как клянутся убийцы гражданского населения, был осуществлен удар "Кинжалами" и БПЛА по предприятию ВПК. Так оккупанты, похоже, называют жилые дома, по которым сегодня утром прилетели российские ракеты.
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