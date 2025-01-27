Украинская певица назвала год, когда закончится война в Украине

Артистка прогнозирует, что ближайшие годы станут для украинцев чрезвычайно тяжелыми.

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Анастасия Приходько спрогнозировала окончание войны в Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, instagram/prykhodko_official

Коротко:

По мнению певицы, мир в Украине наступит в 2028 году

Перед украинцами стоят сложные эмоциональные и психологические испытания в ближайшие годы

Украинская певица Анастасия Приходько высказала предположение, когда в Украине завершится война. Прогнозами артистка поделилась в интервью Люкс ФМ.

Приходько прогнозирует, что в 2028 году война в Украине закончится. Однако перед этим украинцев ждут очень сложные годы.

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"Во-первых, 2028 год. Первый год полномасштабного вторжения - шок. Потом растерянность и тупик, в котором мы сейчас находимся и не понимаем, как выйти из этой ситуации. Сейчас будет второй этап - это вот эти три очень сложных года: 2025, 2026, 2027. И я неоднократно говорила, что надо аккумулироваться и собрать себя по частям. Собрать себя того, ту модель, которая была до полномасштабного вторжения. Мы начали себя разбрасывать и думать, что мы что-то решаем, отдавать всю эту энергию", - заявила артистка.

Кроме того, певица задумалась над тем, можно ли будет прекращение огня назвать "победой", когда за время войны погибло большое количество украинцев.

"А ракеты будут летать, потому что так быстро никто не закончит эту войну. Это политика. Не думаю, что будет победа. Потому что над чем? Победа, что мы потеряли так много ребят и детей? Поэтому не знаю, чему радоваться", - подчеркнула Анастасия Приходько.

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