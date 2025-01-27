Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Украинская певица назвала год, когда закончится война в Украине

Марина Фурман
27 января 2025, 11:01
115
Артистка прогнозирует, что ближайшие годы станут для украинцев чрезвычайно тяжелыми.
Приходько, ВСУ
Анастасия Приходько спрогнозировала окончание войны в Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, instagram/prykhodko_official

Коротко:

  • По мнению певицы, мир в Украине наступит в 2028 году
  • Перед украинцами стоят сложные эмоциональные и психологические испытания в ближайшие годы

Украинская певица Анастасия Приходько высказала предположение, когда в Украине завершится война. Прогнозами артистка поделилась в интервью Люкс ФМ.

Приходько прогнозирует, что в 2028 году война в Украине закончится. Однако перед этим украинцев ждут очень сложные годы.

видео дня

"Во-первых, 2028 год. Первый год полномасштабного вторжения - шок. Потом растерянность и тупик, в котором мы сейчас находимся и не понимаем, как выйти из этой ситуации. Сейчас будет второй этап - это вот эти три очень сложных года: 2025, 2026, 2027. И я неоднократно говорила, что надо аккумулироваться и собрать себя по частям. Собрать себя того, ту модель, которая была до полномасштабного вторжения. Мы начали себя разбрасывать и думать, что мы что-то решаем, отдавать всю эту энергию", - заявила артистка.

Кроме того, певица задумалась над тем, можно ли будет прекращение огня назвать "победой", когда за время войны погибло большое количество украинцев.

"А ракеты будут летать, потому что так быстро никто не закончит эту войну. Это политика. Не думаю, что будет победа. Потому что над чем? Победа, что мы потеряли так много ребят и детей? Поэтому не знаю, чему радоваться", - подчеркнула Анастасия Приходько.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости

Как писал Главред, жена украинского ведущего Тимура Мирошниченко, адвокат и блогер Инна Мирошниченко во время нарезания авокадо поранила руку. Рана оказалась достаточно глубокой, поэтому женщине наложили 4 шва. Женщина предостерегла подписчиков, чтобы те не вынимали косточку авокадо новыми керамическими ножами, ведь кухонные инструменты очень острые.

Недавно украинская ведущая Маша Ефросинина впервые призналась в том, что в юности стала жертвой домогательств. Все началось, когда ей было 18 лет. Сначала подруга устроила будущую ведущую на работу администратора на телевидение. Впоследствии продюсер одного из шоу поставил ее в кадр. Это очень разозлило режиссера проекта. Сначала он начал придираться к Маше по мелочам, а потом - устраивал ситуации, чтобы побыть с ней наедине: дополнительные чтения сценария, репетиции и т.д.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине шоу-бизнес Анастасия Приходько новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ВСУ прорвались вперед в Курской области: в ISW заявили о мощных контратаках

ВСУ прорвались вперед в Курской области: в ISW заявили о мощных контратаках

11:39Украина
Будущее под угрозой: Буданов назвал крайний срок для начала переговоров с РФ - СМИ

Будущее под угрозой: Буданов назвал крайний срок для начала переговоров с РФ - СМИ

11:06Украина
Трамп с Путиным ведут дипломатическую игру: в NYT назвали риск для Украины

Трамп с Путиным ведут дипломатическую игру: в NYT назвали риск для Украины

10:54Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Цена "полетит" вверх: в Украине популярная крупа подорожает до 60 грн/кг

Цена "полетит" вверх: в Украине популярная крупа подорожает до 60 грн/кг

После +19 градусов начнутся ливни и снег: когда Украину атакует сильная непогода

После +19 градусов начнутся ливни и снег: когда Украину атакует сильная непогода

Была почти в каждой квартире: для чего в хрущевках строили "тайную комнату"

Была почти в каждой квартире: для чего в хрущевках строили "тайную комнату"

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 27 января по 2 февраля: Овнам - экономить, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 27 января по 2 февраля: Овнам - экономить, Девам - проблемы

Последние новости

11:58

"Думала, что любовь живет три года": Подкопаева показала редкие кадры с мужем

11:48

"Жал руку путину и торговал с рф", - против Порошенко просят применить санкции

11:39

ВСУ прорвались вперед в Курской области: в ISW заявили о мощных контратаках

11:23

Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о непризнании "переизбрания" Лукашенко - СМИ

11:14

Весь можно не стирать: чем вывести жирное пятно с пуховика

Кровавый миротворец: чему учит опыт стран, куда однажды ступил русский сапог (лонгрид)Кровавый миротворец: чему учит опыт стран, куда однажды ступил русский сапог (лонгрид)
11:06

Будущее под угрозой: Буданов назвал крайний срок для начала переговоров с РФ - СМИ

11:01

Украинская певица назвала год, когда закончится война в Украине

10:54

Трамп с Путиным ведут дипломатическую игру: в NYT назвали риск для Украины

10:40

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Кроликам- стресс, Обезьянам - печаль

Реклама
10:17

"У них не останется прибыли": Курносова сказала, что подорвет возможности РФ воевать

10:06

"Рана глубокая": жена Мирошниченко попала в больницу с ножевым ранением

10:02

Армия РФ запустила по Украине более 100 дронов: сколько сбили силы ПВО

09:53

Удача на их стороне: 5 знаков зодиака, которым повезет в 2025 году

09:43

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

09:33

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 января (обновляется)

09:26

Гороскоп на завтра 28 января: Ракам - прибыль, Скорпионам - радостное известие

09:20

Дроны РФ атаковали критическую инфраструктуру на Ивано-Франковщине

09:13

Выбросить РФ из газовой трубы и заработать на этоммнение

09:00

За посылку дороже 45 евро - новый налог. Почему депутаты хотят ужесточить налогообложение импорта

08:40

ВСУ ударили по позициям и объекту РФ: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

Реклама
08:26

Наступление РФ: куда оккупанты двинутся весной и летом после захвата Великой Новоселки

06:59

В Днепре и на Ивано-Франковщине прогремели взрывы: что известно о ночной атаке РФВидео

06:19

Курская область: военный и гуманитарный фактормнение

04:32

Как одеть одеяло за 1 минуту: лайфхак горничных из лучших отелей

03:52

В жизнь придут тяжелые испытания: что нельзя делать 27 января - приметы

03:34

Встреча с Путиным и переговоры: названы две даты окончания войны в 2025 году

02:31

Невероятная намазка на хлеб из сливочного масла: готовится за 5 минут - рецепт

01:30

Третья авария за год: сын-бунтарь Джоли и Питта устроил ДТП

01:06

Олег Винник засветился перед концертами - показал смешной танец из-за ТаюнеВидео

00:26

"Начал ко мне прикасаться": Ефросинина впервые рассказала о пережитом насилии

26 января, воскресенье
23:19

Основная цель - не наступление на Днепропетровщину: в ВСУ озвучили замысел врага

22:50

Похороны Анны Жук: в Харькове попрощались с блогершей АннетФото

22:44

Зеленский отправил Драпатого командовать в Донецкой области: реакция военных

21:51

Оккупировали ли российские войска Великую Новоселку: в ВСУ ответили

21:42

После +19 градусов начнутся ливни и снег: когда Украину атакует сильная непогода

21:37

"Я закрыла эту дверь": бывшая жена Ступки впервые назвала причину развода

20:41

Минус 200 "Шахедов": ВСУ ударили по складам хранения ударных БпЛА в РФ

20:31

Набирает 87,6% голосов: кто станет новым президентом Беларуси

20:16

Цена "полетит" вверх: в Украине популярная крупа подорожает до 60 грн/кг

19:30

Выборы в Беларуси и сценарии окончания войны: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
19:28

Фиктивные и лишенные легитимности: в ЕС отреагировали на "выборы" в Беларуси

19:17

В двух областях объявили 3 уровень опасности: какой будет погода

18:52

100 дней Трампа: удастся ли остановить войнумнение

18:35

Была почти в каждой квартире: для чего в хрущевках строили "тайную комнату"

18:33

"Ситуация сложная": в ВСУ рассказали о новой угрозе в районе Часового Яра

18:29

"Была уже свадьба": Ольга Харлан рассказала про церемонию с женихом-итальянцем

18:16

В Украину идет настоящая весна: когда будет почти +20

17:50

В Одессе работники ТЦК якобы похитили и избили сына известной журналистки: детали

17:18

"Орешник" появится в Беларуси "со дня на день": какая у Лукашенко цельВидео

17:12

Нужна 1 упаковка теста Фило: потрясный рецепт пирогаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять