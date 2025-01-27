"Рана глубокая": жена Мирошниченко попала в больницу с ножевым ранением

Инна Мирошниченко поделилась деталями неприятного инцидента.

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Инна Мирошниченко попала в больницу / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, instagram/timur.miroshnychenko

Коротко:

Инна Мирошниченко во время обработки авокадо поранила руку

Женщине наложили 4 шва

Блогер отменила все выездные тренировки, которые планировала заранее

Жена украинского ведущего Тимура Мирошниченко, адвокат и блогер Инна Мирошниченко во время нарезки авокадо поранила руку. Рана оказалась достаточно глубокой, поэтому женщине наложили швы. Об этом Мирошниченко рассказала в Instagram.

Блогер призналась, что планировала приготовить салат, но когда хотела извлечь косточку из авокадо случайно поранила руку.

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"Я всегда знала, что кулинария до добра не доведет. Планировался салат, а теперь планируется поездка для наложения швов", - написала она.

К счастью, ее муж сумел остановить кровь, а сосед-хирург обработал рану.

"А еще оказалось, что от вида крови я таки теряю сознание. Сама бы так и стояла с тем ножом и авокадо, пока не умерла бы, наверное. Короче, сижу и плачу, отменяю все свои выездные тренировки, которые напланировала на месяц вперед", - добавила жена ведущего.

Инна Мирошниченко поранилась ножом / Фото: скриншот

Впоследствии Инна Мирошниченко сообщила, что ей наложили четыре шва, ведь рана оказалась глубокой.

"Рана глубокая, но сухожилия целые. Так что все нормально. Не вынимайте косточку авокадо новым керамическим ножом, потому что они правда очень острые", - отметила она.

Тимур Мирошниченко объяснил, что его жена недавно приобрела новый нож, и именно им она поранила руку.

Жене ведущего наложили швы / Фото: скриншот

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Кто такая Инна Мирошниченко? Инна Мирошниченко - украинский юрист и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двух биологических детей - Мию и Марко, и двух приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества об особенностях усыновления детей в Украине.

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