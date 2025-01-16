"Держится на честном слове": жена Мирошниченко загремела в больницу - причина

Инна Мирошниченко показалась в больнице.

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Инна Мирошниченко - проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Мирошниченко

Вы узнаете:

Инна Мирошниченко оказалась в больнице

Блогер назвала причину проблем

Жена украинского известного ведущего Тимура Миршниченко – блоггер Инна Мирошниченко рассказала, что столкнулась с проблемами.

На своей странице в Instagram Инна призналась, что пострадала из-за того, что в Украине идет война, которую начала страна-оккупант Россия.

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Также Инна уточнила, что сейчас проходит обследование у стоматолога из-за проблем с зубами.

"Когда возраст напоминает о себе. Ортодонт направил на компьютерную томографию челюсти. Потому что спать под обстрелами без вреда для здоровья не вышло. Сжимаю зубы так, что все уже стерлись, сустав держится на честном слове", – поделилась Мирошниченко.

Инна Мирошниченко имеет проблемы с зубами / фото: скрин instagram.com, Инна Мирошниченко

Тимур и Инна Мирошниченко - последние новости по теме

Напомним, ранее Главред сообщал, что известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился, сколько денег тратит, чтобы удержать троих детей и добавил, что средств должно быть много.

Также стало известно, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.

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Кто такая Инна Мирошниченко? Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и двоих приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.

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