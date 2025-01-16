"Держится на честном слове": жена Мирошниченко загремела в больницу - причина

Вы узнаете:
- Инна Мирошниченко оказалась в больнице
- Блогер назвала причину проблем
Жена украинского известного ведущего Тимура Миршниченко – блоггер Инна Мирошниченко рассказала, что столкнулась с проблемами.
На своей странице в Instagram Инна призналась, что пострадала из-за того, что в Украине идет война, которую начала страна-оккупант Россия.
Также Инна уточнила, что сейчас проходит обследование у стоматолога из-за проблем с зубами.
"Когда возраст напоминает о себе. Ортодонт направил на компьютерную томографию челюсти. Потому что спать под обстрелами без вреда для здоровья не вышло. Сжимаю зубы так, что все уже стерлись, сустав держится на честном слове", – поделилась Мирошниченко.
Тимур и Инна Мирошниченко - последние новости по теме
Напомним, ранее Главред сообщал, что известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился, сколько денег тратит, чтобы удержать троих детей и добавил, что средств должно быть много.
Также стало известно, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.
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Кто такая Инна Мирошниченко?
Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и двоих приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.
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